Macri: "Cuanto más grande es el círculo rojo, más potente es el país".

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que "hay muchos miedos y mucho conservadurismo" en torno a una eventual reforma laboral y destacó la necesidad de "sentarse en una mesa el gobierno, el sector privado y los sindicatos y discutir de buena fe cómo vamos a defender el trabajo". En este sentido detalló que la reforma "será sector por sector".



Macri cerró el 53 Coloquio de IDEA en Mar del Plata ante cientos de empresarios que esperaban su discurso a 9 días de las elecciones. El mandatario destacó el nuevo rol de la Argentina en el mundo y remarcó que el país tiene que adoptar una nueva actitud frente a los problemas. También se dirigió a los empresarios a quienes les pidió generación de más puestos de trabajo. Por otra parte, cuestionó a la Justicia pidió una clara separación de poderes.



"Hay que militar y velar por que la Justicia mejore. Recién comenzamos. La política de estos 30 años intoxicó la Jusitica y eso le hizo mucho daño al sistema", indicó y agregó: "Los poderes tienen que estar separados y los jueces tienen que aplicar y hacer respetar la ley".



Macri ante más de 600 empresarios indicó que "en la Argentina hay que alejarse del pesimismo crónico de creer que somos parte del problema y no de la solución". En este sentido agregó: "El país no lo hacemos ni el Presidente, ni un grupito; lo hacemos todos".



En un pasaje de su charla con el titular de IDEA Javier Goñi, Macri se dirigió específicamente a los empresarios y bromeó: "Acá son todos del círculo rojo y acá hay algunos que son más jefes que otros". Cuando hizo mención al "círculo rojo" especificó que el término no tiene una connotación negativa. "Cuanto más coraje tiene el círculo rojo más sólido es el país", remarcó.



El Presidente que llegó a IDEA acompañado de la primera Dama, Juliana Awada, destacó cuál es el nuevo rol de los empresarios y sostuvo que tienen que generar más puestos de trabajo. "Podemos salir de este modelo de resignación donde muchas comunidades de la argentina creían que podían acceder sólo a empleo público. El rol del empresario es fundamental y tiene mucho que aportar al generar empleo privado", dijo.



"La mayoría de las provincias que generaron más empleo privado en estos últimos 20 meses fueron las del norte", sostuvo y ejemplificó los con los proyectos de energías renovables.



Además, indicó que el rol del Gobierno nacional y provincial también es importante a la hora de consolidar las cuentas públicas y la economía. "El gobierno tiene la tarea de reducir el déficit fiscal para ir dependiendo menos del crédito externo y de generar un plan de infraestructura agresivo como el que encaramos. Necesitamos una infraestructura que nos conecte físicamente pero también de manera virtual", afirmó Macri.