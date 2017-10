Bordet envió a la legislatura el proyecto de presupuesto 2018

Síntesis

El gobernador Gustavo Bordet envió este viernes el proyecto de presupuesto 2018 a la legislatura según los plazos establecidos por la Constitución Provincial. Prevé desendeudamiento y una mejora sustancial en la calidad del gasto.En la iniciativa elaborada por el equipo económico del gobierno provincial, se prevé un aumento del 20 por ciento en los recursos provinciales y nacionales. El 30 por ciento de los recursos se invertirán en educación y más de 11.100 millones de pesos en obra pública.Además prevé que el incremento del gasto no sea superior al 15,7 por ciento, que es el crecimiento del índice de precios al consumidor estimado por Nación para el 2018, establecido como límite por la Ley de Responsabilidad Fiscal."Venimos trabajando de manera muy responsable para llegar a un presupuesto austero y sincero, que se podrá ejecutar sin inconvenientes, como lo hemos hecho hasta ahora, y fundamentalmente que refleja la realidad de los entrerrianos dándole a toda la población previsibilidad y transparencia", afirmó Bordet al enviar el proyecto."Es nuestra intención que se pueda discutir y consensuar todo lo que sea necesario y alcanzar el máximo de aprobación de todos los bloques. El Presupuesto que estamos presentando es un presupuesto donde económicamente se está en equilibrio, donde tomamos metas muy reales, hemos trabajo con mucha conciencia de poder consolidar en 2018 un presupuesto ordenado y equilibrado para Entre Ríos".En ese sentido, el mandatario resaltó el trabajo realizado hasta ahora por el equipo económico de la provincia, que hizo posible que "las partidas previstas se desarrollen con normalidad", lo que permitió "hacer escuelas en todo el territorio de la provincia, rutas y accesos, además de obras de saneamiento e infraestructura en salud".Por su parte, el ministro de Economía, Hugo Ballay, al frente de la elaboración del proyecto, sostuvo que el texto "refleja lo que venimos haciendo desde el primer día de la gestión del gobernador Bordet, de prestar mucha atención en el gasto, en la calidad del gasto y hacerlo cada vez más eficiente"."Se trata nada más ni nada menos que de la ley de leyes, y como tal establece las pautas para la ejecución del año que viene, las cuales se ajustan a los objetivos que el gobernador Gustavo Bordet trazó para la provincia en 2018, en el marco de los parámetros de la economía previstas por la Nación para el año entrante", remarcó Ballay.El Proyecto elevado prevé un incremento en los Recursos tanto Nacionales como Provinciales del orden del 20 %, y en cuanto al nivel de Gastos observa una variación respetando los lineamientos previstos en el Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal recientemente presentado en el Senado de la Nación, el cual establece que su crecimiento respecto al registrado en el año anterior no podrá superar la variación experimentada por el índice de precios al consumidor nivel general, estimado, según pautas nacionales, para el 2018 en el 15,7 %.El Proyecto de Presupuesto para el año 2018 contempla un Ingreso total de $ 91.234,42 millones de los cuales el 56% constituyen Recursos Fuente Tesoro Provincial, de libre disponibilidad para hacer frente a los gastos de funcionamiento del Estado incluyendo lo correspondiente a la coparticipación a los municipios, el resto, 44% lo conforman Recursos con Afectación Específica para ciertos y determinados fines y en su mayor medida es para el financiamiento de la Obra Pública.Del total de los Ingresos Tributarios estimados en la suma de $ 57.621,74 millones, aproximadamente el 70 % provienen de la Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales, y el 30% corresponde a la recaudación Provincial administrados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos.La libre disponibilidad de los Recursos del Tesoro aparece altamente condicionada al analizar la Estructura de los Gastos que el presupuesto debe afrontar, y en tal sentido se menciona que el 63% de su total se destina al Gasto en Personal, el 14% a coparticipación as Municipios, el 10% al financiamiento del Sistema Previsional, el 5% para el pago de los Intereses de la Deuda y tan sólo el 8% al funcionamiento del Estado.Obra Pública: El monto total asignado en el presupuesto con destino a la inversión pública en obras asciende a $ 11.105,46 millones.En cuanto a las Rentas Generales, de la confrontación de los Recursos Corrientes ? Gastos Corrientes, el Presupuesto arroja un Resultado Económico, previo a la consideración del financiamiento del Déficit del Sistema Previsional, positivo de $ 2.913,69, lo que muestra una buena evolución luego de las dificultades producidas durante el año 2016, donde producto de la difícil situación económica desencadenada, la variación de los Recursos evidenció un crecimiento del orden de los 9 puntos porcentuales por debajo del comportamiento de la inflación, y por ende un Resultado Económico previo negativo de $ 1.587,66.-En cuanto al financiamiento del Sistema Previsional, el Proyecto elevado contempla una previsión para el ejercicio de $ 5.100 millones, con un crecimiento interanual, que supera año tras año la variación que viene observando el costo en personal. Luego de considerar el impacto en el Gasto por éste concepto, el Resultado Económico Total de las Rentas Generales arroja un negativo de $ 2.186,32 millones.Evolución Costo Personal/Costo Déficit Sistema Previsional:A pesar de que los incrementos salariales del sector pasivo mantienen igual criterio al establecido para los activos, en tal sólo 5 años (2014/2018), el crecimiento del costo de Sistema Previsional resulta notablemente superior al registrado en el gasto salarial (superior al 60%).-Endeudamiento Total Prevista 2018: $ 9.094 mill.-Pago deuda Previsto 2018: $ 6.847 mill.-Mayor Endeudamiento (Déficit): $ 2.247 mill.Para entender la evolución de la Deuda Pública, corresponde su análisis comparativo midiendo en términos relativos su participación dentro del total de los Recursos Corrientes.Servicios de la Deuda: El total de compromisos por los vencimientos de la Deuda Consolidada (Capital más intereses) previsto en el Presupuesto resulta de $ 6.671millones lo que representa el 10,19 % de los Recursos Corrientes Netos de la Coparticipación a Municipios. Es de destacar que conforme lo previsto en el Proyecto de Ley de Responsabilidad dicha variación debe mantenerse por debajo del 15 %.Por último, cabe destacar que en materia del comportamiento y transparencia Fiscal, la Provincia de Entre Ríos ha mantenido durante los últimos años una muy considerable calificación:-S/CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) - ENERO 2017 - La Provincia de Entre Ríos se encuentra en la 2º Posición dentro del Ranking de transparencia Presupuestaria Provincial 2016, con 9,50 Puntos.- S/ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública)- Mayo 2017 - Ubica a Entre Ríos entre las Provincias más transparentes en materia de Responsabilidad Fiscal.-S/Economía y Regiones (E&R) - Septiembre 2017 - Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba se encuentran entre las Provincias con mejor desempeño fiscal.