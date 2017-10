Ministerio de Salud dijo que en el hospital de Colón "se ofrecieron respuestas"

El Ministerio de Salud de Entre Ríos enumeró los avances realizados hasta el momento en el Hospital San Benjamín, de Colón, luego de que pediatras pidieran una solución."La mejor bandera que podemos mostrar es gestión de gobierno, por eso desde que asumimos estamos trabajando en llevar adelante reformas estructurales que requieren de un ordenamiento del sistema sanitario, es decir analizar, estudiar y planificar la situación de las organizaciones que prestan servicios de salud", dijo en declaraciones a la prensa la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez."Apenas nos pusimos en funciones, hicimos un repaso global de la situación sanitaria y establecimos prioridades en cuanto a las situaciones particulares, como es el caso específico del hospital San Benjamín de Colón, ofreciendo respuestas casi de inmediato. Y -agregó- sobre las que no se podían de modo urgente, se las fueron resolviendo de modo gradual", señaló.Hay que enfatizar en ese sentido, que sobre fines del mes de julio pasado el Ministerio convocó a las autoridades de entonces del hospital cabecera de Colón producto del cual se puso en marcha un plan de trabajo de corto y mediano plazo.Lo primero a lo que tenemos que acceder dijo en aquel momento la funcionaria provincial, es a recuperar la rectoría hospitalaria y por otro lado, en ese mismo ámbito de encuentro con directivos del nosocomio, se resolvió girar un monto de 280.000 pesos para terminar con las obras del quirófano.Con el paso de los días, comenzó a funcionar entonces, la comisión normalizadora a cargo de la doctora Carina Reh en trabajo junto a la directora del establecimiento asistencial, Claudia Sánchez y la referente técnica del nivel central del ministerio Sandra Pérez.Por estos días, un grupo de profesionales, reiteró por los medios de comunicación, casi el mismo malestar que habían dado cuenta hace varios meses atrás, pero con soluciones al medio que no alcanzaron, al entender de este grupo, a contener la interpelación original.No obstante la reiteración de los reclamos, los avances, están a la vista y en ese sentido, la titular de la comisión normalizadora aseguró que "no se puede afirmar con ligereza que el hospital San Benjamín no ha tenido respuestas desde el Ministerio de Salud durante este período".Y así, enumeró que, el quirófano por cuestiones de refacción estuvo 90 días cerrado pero que, "hoy está en absolutas condiciones de operatividad".En relación a la deuda con los traumatólogos, dijo "en estos momentos está absolutamente saldada y el servicio de guardia de obstetricia y de ginecología funciona de modo regular con todas las guardias cubiertas".Descartando cuestiones planteadas de menor cuantía que usadas de modo imprudente solo sirven para escenificar un presunto estado de situación en deterioro, la doctora Reh, dijo que el sistema de derivaciones no es disfuncional actualmente sino que, desde la planificación, se comenzó a diagramar desde un orden que permita derivar lo que realmente esté dentro de lo que establecen las pautas sanitarias.En cuanto al tema ambulancias, el Ministerio de Salud resolvió asignar una de las 22 unidades que se encuentran próximas a licitar. Actualmente el hospital cuenta con dos ambulancias, una de alta y otra de mediana complejidad.Además se dio curso a la normalización y ordenamiento del recurso humano indispensable. En ese sentido y en función del fortalecimiento de la red de atención, se fue conformando la planta de profesionales a partir de la incorporación de: urólogo, cardiologo, obstétrica, tocoginecólogo y un generalista.En cuanto al recurso financiero, se invirtieron unos 100.000 pesos para al reparación del autoclave utilizado para la esterilización de la indumentaria de quirófano así como se destinó una suma de otros 120 mil pesos para la compra de un electrobisturí y una estufa de esterilización.Respecto al servicio de Anestesiología, la comisión normalizadora puso a disposición el pago correspondiente a las guardias de julio y agosto de los profesionales quienes hasta el momento desistieron de recibir dicho pago y aún no han expresado su voluntad de continuar o no prestando servicios en el hospital."En función del recupero del régimen de arancelamiento hospitalario, personal administrativo del programa Sumar, capacitó a los agentes del hospital involucrado en esta tarea de recaudación a los fines de reactivar el empadronamiento, así como el recupero de recursos por prestaciones a los pacientes que poseen obra social" dijo más adelante la doctora Reh.A la hora de reflexionar la doctora Reh advirtió, "el derecho a la salud es inalienable y está por encima de cualquier circunstancia política coyuntural y no es ético extorsionar con este tipo de presiones poniendo en riesgo la salud de la población con el fin de obtener algún tipo de rédito espúreo".Por otro lado, la titular del ministerio de Salud, afirmó que si bien "en nuestra mesa de gestión vamos a priorizar siempre el debate y la iniciativa jamás vamos a ceder a la posibilidad de que condicionantes que se expresen fuera del ámbito de análisis correspondiente, y sin el debido respeto institucional, terminen siendo objeto de presiones que no vamos a permitir de ninguna manera"."Cuando hablamos de estrategia sanitaria, hablamos de la gente y si perdemos claridad ante ese objetivo, seguramente todos quienes integramos desde uno u otro lugar el esquema sanitario provincial, estaremos perdiendo sensibilidad y habrá entonces que disponer enfrentar la cara de una sociedad que nos reclama respuestas, sin dejar de destacar -señaló- la valía técnico del personal que desarrolla sus prácticas sanitarias y apuestan por la defensa de su querido hospital San Benjamín", reflexionó finalmente la ministra de salud, Sonia Velázquez.