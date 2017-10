Rogel: "Hay serias posibilidades de que llevemos cuatro legisladores"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Con la presencia de Atilio Benedetti, Fabián Rogel y la presidente del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, Cambiemos inauguró un local en Paraná. "No es del PRO ni de la UCR, sino de Cambiemos", aclararon. Fue el ex diputado quien se encargó de conseguir el bunker que servirá para repartir las boletas de cara a las elecciones y brindar información sobre dónde se vota.



Todos los discursos fueron de un gran optimismo sobre las elecciones del 22. "La diferencia no va a ser menor al 10 por ciento", lanzó Rogel. Y agregó: "Hay serias posibilidades que en Entre Ríos en vez de tres, llevemos cuatro legisladores".



Luego llamó a sus correligionarios a integrar aún más al radicalismo en el frente y "no quedar en la queja de café. Lo mejor que nos puede pasar es que en esta provincia el peronismo de por concluida su etapa porque no tiene nada más para ofrecer", apuntó el funcionario del Ministerio de Defensa.



Benedetti también se mostró optimista y no dudó del triunfo el 22. "Esta elección ya está jugada y esto no es para bajar los brazos, pero en cada caminata se respira un voto de esperanza y confianza", sostuvo. "Vayamos construyendo entre todos esta enorme responsabilidad que es el 2019 en toda la provincia de Entre Ríos", dijo al cerrar.



Estuvieron el presidente del Comité Provincial de la UCR e intendente de Chajarí, Pedro Galimberti; el diputado y jefe de campaña Sergio Kneeteman; la candidata en quinto término, Cintia Cabrol; entre otros.