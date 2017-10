"Hay una necesidad que el peronismo viva", dijo Busti

Al ingresar a las instalaciones del club junto a un miembro de la comisión de la institución, Roberto Cisneros y el concejal Daniel Cedro, Busti resaltó la obra de extensión del gas natural en la zona: "El gas natural significa una mejor calidad de vida para todos los vecinos del Nebel. En mi segundo gobierno construimos el Gasoducto entrerriano y me alegra que se esté extendiendo la red para todos los barrios".



Luego, Busti se refirió a la actualidad: "Hay una necesidad que el peronismo viva, que esté de pie, porque el peronismo es el único que le puede poner un límite al gobierno de Macri. Cambiemos viene por un ajuste, que lo van a realizar después de las elecciones. Van a venir los tarifazos de luz, de gas, de transporte, etc. Y ese ajuste va a ser para los de abajo, lo va a sufrir principalmente la clase trabajadora".



"El peronismo puede tener miles de defectos, y seguramente debe hacerse una autocrítica con respecto a la corrupción, porque es la única manera de que el peronismo vuelva a ganar credibilidad. A los que cometieron actos de corrupción debe caerles todo el peso de la ley".



"La obra de la Defensa Sur, pese al relato de Cambiemos, la hicimos durante un gobierno peronista, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil de la ciudad".



En ese sentido, al referirse al contexto nacional, el exmandatario afirmó: "Después de las elecciones tendrá que haber una recomposición del peronismo en todo sentido".



Sobre la elección del 22 de octubre, Busti expresó: "Nadie gana ni pierde en las vísperas. Primero hay que contar los votos. Hay que ponerle el pecho a las balas, dar la cara y no hay que andar escondiéndose. Queremos ayudarlo a Gustavo Bordet para que siga defendiendo los interess federales de nuestra provincia, para tener una energía más barata, para poder reclamar ante el poder central con más fuerza".



Por último, Busti instó a la militancia: "En estos días que quedan es fundamental repartir y militar nuestra boleta, porque hay mucha indecisión en el electorado todavía".