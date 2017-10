Avanzan en la reglamentación de la ley que prohíbe el cobro del plus médico

La ley que prohíbe en la provincia el cobro de plus médico fue sancionada el 26 de julio de 2016 y promulgada con el número 10.439 en octubre pasado, hace un año.



En este marco, el coordinador general y Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Germán Coronel, contó en qué instancia está el proceso de reglamentación: "Cuando asumimos al frente del Ministerio de Salud con Sonia Velázquez (hace cuatro meses) iniciamos un expediente para reglamentar la ley 10.439 (plus médico)".



Tras indicar que hasta que se hicieron cargo de la cartera de salud no se había iniciado el expediente de reglamentación, informó que el mismo ya fue enviado a las áreas pertinentes. "Se trata de una ley muy compleja, pero su reglamentación es viable", destacó Coronel antes de referirse a algunos de los aspectos incluidos en la ley.



Uno de los puntos que establece la norma es la creación de un cuerpo de inspectores que deberá inspeccionar regularmente los consultorios y efectores donde los profesionales se desempeñan. Estos inspectores tendrán como objetivo detectar el cobro de plus y la potestad de labrar actas de infracción a los profesionales que realicen este tipo de prácticas prohibidas.



Este es uno de los puntos que hay que evaluar cómo se pone en práctica, sostuvo Coronel, y amplió: "No estamos en condiciones de crear nuevos cargos y contratar a nuevos empleados, por lo que hay que ver cómo diseñamos este cuerpo de inspectores con gente que ya se desempeña en el Ministerio y a la que habrá que capacitar".



"También habría que ver el personal de qué áreas es más competente para realizar esta tarea. Podría ser el área de contralor profesional o la que tiene que ver con las prestaciones médicas. Es decir, será necesario analizar cómo se instrumenta este cuerpo de inspectores", manifestó a APF.

"Es imposible que todos los días un inspector acuda a cada consultorio médico a fijarse si se cobra plus. Hay que ver cómo se arma el equipo de inspectores. Seguramente se actuará de oficio y cuando haya denuncias", agregó el funcionario.



Más adelante Germán Coronel hizo mención a los proyectos legislativos que proponen la creación del Colegio Médico de Entre Ríos y señaló que en algún punto tal iniciativa está vinculada a la denominada ley antiplus. "Estas iniciativas que se presentaron contarán con el respaldo del Gobierno de la Provincia y harán que se modifique la Ley Nº 3.818, que es la que regula la actividad de los médicos y las ramas auxiliares de la medicina".



En este marco, el funcionario estimó que "se podrían abordar paralelamente algunas cuestiones de ambas normas, ya que tienen que ver con las obligaciones de los profesionales".



¿Qué es el "plus" médico?

El texto de la norma define al "plus" como "toda suma dineraria o retribución complementaria cobrada, exigida o recibida indebidamente de los beneficiarios de las obras sociales, que excedan los importes de los aranceles convenidos entre las entidades y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución por sus servicios".



La autoridad de aplicación es Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, que podrá "actuar de oficio o a pedido de parte". En tanto, las obras sociales, actuando en el interés de sus afiliados, deberán recibir las denuncias e impulsar el procedimiento administrativo correspondiente, remitiendo dichas actuaciones al Ministerio.