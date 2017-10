Postergan audiencia que iba a revisar condena a Menem por los sobresueldos

La Cámara Federal de Casación Penal postergó la audiencia en la que hoy se iba a revisar la condena a 4 años y medio de prisión contra el ex presidente Carlos Menem por el pago de sobresueldos durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo, dijeron hoy fuentes judiciales.



El senador por La Rioja y candidato a renovar su banca logró que la audiencia de revisión de su condena pase para el 25 de octubre, tres días después de las elecciones legislativas en las que tiene previsto competir para tratar de renovar su banca en el Senado.El ex presidente había pedido la postergación de la audiencia bajo el pretexto de que en este expediente sólo podía ser representado por su abogado Omar Daer, quien se encuentra bajo tratamiento oncológico.



Tras escuchar a las partes, los jueces de la Sala II (Angela Ledesma, Ana Maria Figueroa y Mariano Borinsky) deberán decidir si confirman o revocan las condenas que pesan sobre Menem y los ex ministros Raúl Granillo Ocampo (Justicia) y Domingo Cavallo (Economía).Los tres habían sido condenados en diciembre de 2015; en el caso de Menem se trata de la segunda condena, dado que en junio del 2013 había sido sentenciado a siete años de prisión en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.