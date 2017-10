FEMER planteará su rechazo al descuento por "informatización"

En la reunión que la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) mantuvo este miércoles en Paraná, se expresó el "rotundo rechazo" al descuento del dos por ciento que el Iosper le sigue aplicando a profesionales, clínicas y bioquímicos en concepto de "informatización.



"La postura de toda la provincia fue realmente el rechazo rotundo a que se haga un descuento en nuestros honorarios del dos por ciento. Eso no debe aplicarse y no sabemos cuáles son los fines por qué se sigue haciendo y hacia dónde va dirigido", expresó el titular de Femer, Rodolfo Nery.



El tema será expuesto a las autoridades del Iosper en una reunión que mantendrán el próximo miércoles.



El descuento se aplica a médicos, clínicas y bioquímicos y empezó a instrumentase bajo el concepto de "informatización", "algo que acompañamos, fue corroborado y sucedió pero actualmente la gente dice que eso ya pasó y no hay justificativo para que lo sigan descontando".



Además es "un monto importante", consideró el dirigente sin dejar de mencionar la preocupación de que aún la Femer y el Iosper no hayan confluido en un nuevo convenio: "No podemos estar en una relación sin convenio", se lamentó. (APF)