Empleados de Salud municipal realizan asambleas de dos horas

Trabajadores de Salud municipal tuvieron una asamblea informativa este miércoles y resolvieron realizar a partir de este jueves asambleas de dos horas en sus lugares de trabajo, desde las 10 de la mañana.



La decisión se tomó debido a que no hubo avances en la audiencia que mantuvieron el martes con autoridades de la Municipalidad de Paraná, la cual pasó a cuarto intermedio hasta el 18 de octubre.



"Fue una asamblea informativa y deliberativa", explicó Santiago Scetta, secretario de Salud Laboral de ATE Paraná. Anticipó que "a partir de mañana" los trabajadores de Salud pública municipal "van a empezar con asambleas de dos horas a partir de las 10" y que a esta medida se incorporarán también los empleados de los centros de salud de la ciudad.



Según contó el sindicalista, los trabajadores "están enojados porque sienten que se busca dilatar la cuestión". Es que en la audiencia en Trabajo los representantes del Municipio no llevaron repuestas concretas a los requerimientos de los empleados, relacionados con el pase de contratos de obra a servicio y el reconocimiento de funciones a cuatro trabajadores.



Scetta adelantó la posibilidad de que el lunes se inicie una retención de servicios. En ese sentido remarcó: "Vamos a seguir apuntando al diálogo, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Vamos a tomar las medidas que haya que tomar".



Respecto a la audiencia que continuará el miércoles próximo, 18 de octubre, expresó: "Ojalá las autoridades municipales lleven una respuesta concreta, que se presenten con los decretos (de pase de contrato de obra a servicio) ya firmados. Porque sin la firma del Intendente, es un papel común y corriente". (APF)