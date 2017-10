Quieren garantizar el acceso universal y gratuito a "medicamentos esenciales"

El diputado del Frente para la Victoria Andrés Larroque presentó un proyecto que apunta a garantizar el acceso universal y gratuito a un listado de "medicamentos esenciales" para dar cobertura a enfermedades crónicas y agudas como infecciones, hipertensión arterial, diabetes y epilepsia.



El proyecto, que fue elaborado por el exministro de Salud Daniel Gollan, declara de interés público el "acceso universal a los medicamentos esenciales", y tiene como objetivo adicional "fomentar la industria nacional al garantizar que la compra de medicamentos por parte del Estado sea realizada a laboratorios de producción pública y nacional".



La iniciativa cuenta también con las firmas de Alcira Argumedo (Proyecto Sur, quien empieza a mostrarse como aliada K) y los diputados del FPV Héctor Recalde, Máximo Kirchner, José Luis Gioja, Eduardo "Wado" de Pedro, Fernanda Raverta, María Teresa García, Mayra Mendoza, Carlos Castagnetto, Luana Volnovich, Carolina Gaillard, Rodolfo Tailhade y Rodrigo Rodríguez.



La normativa propuesta define a los medicamentos como "un bien social" y destaca que "no deberían estar regulados por la economía del mercado sino formar parte del universo de bienes y prestaciones que el Estado debe garantizar con su provisión y/o con la regulación y control de su producción y comercialización".



En esta línea, concluye que "el acceso a medicamentos no puede depender de que alguien lo pueda pagar o no, debiendo estar garantizado por el estado de forma gratuita".



El proyecto prevé la creación de la Comisión Nacional Asesora de Medicamentos, la cual estaría integrada por representantes de universidades nacionales públicas, de la agencia nacional de laboratorios públicos, CONICET y sociedades científicas.