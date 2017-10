Bordet aseguró que "el peronismo está movilizado y unido"

A 10 días de las elecciones intermedias, el gobernador Gustavo Bordet reunió a los intendentes del peronismo, ante quienes sostuvo que el 22 de octubre "se eligen diputados nacionales, no se plebiscitan gestiones".



Instó a los jefes comunales a buscar al voto indeciso y a aquellos vecinos que no participaron en las PASO y ratificó que apenas terminados los comicios insistirá con más fuerza que nunca en la provincialización de Salto Grande para que los entrerrianos paguen la energía más barata.



En Herrera, departamento Uruguay, el mandatario y presidente del PJ recibió a la Liga de Intendentes, se mostró confiado en revertir los resultados de agosto, valoró "las convicciones con las que cada compañero participó" en igualdad de condiciones en las internas consolidando la democracia partidaria; instó al debate entre los candidatos de las diferentes fuerzas políticas y ratificó que el Frente Somos Entre Ríos no hace campaña en base a chicanas o descalificaciones, sino a propuestas, como la provincialización de Salto Grande. "Esto es lo que le interesa a los entrerrianos", afirmó.



"El 23 de octubre vamos a levantar la bandera de la provincialización de Salto Grande más alto que nunca, porque nos estamos jugando el futuro de nuestros recursos", expresó. A su lado estaban el presidente de la Liga, el intendente de Colón, Mariano Rebord y el intendente de Herrera, Carlos Curuchet.



"Todas las provincias que tienen petróleo, hidrocarburos, tienen regalías. Nosotros acá tenemos unas regalías que son ínfimas", afirmó el mandatario y detalló: "Entre Ríos no tiene costo diferencial de la energía cuando sí podríamos tenerlo. Y no porque se trate de un favor especial, sino porque se produce acá. Queremos tener la posibilidad de tener energía más barata para todos los entrerrianos y para eso necesitamos avanzar en un esquema de provincialización de Salto Grande, para lo cual estamos convocando a todas las fuerzas políticas para reclamar algo que es justo y que nos corresponde", explicó.





Los candidatos de Somos



Acompañado Juan José Bahillo, Carolina Gaillard y Claudia Gieco, y por los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri, de Producción, Carlos Schepens y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, Bordet señaló; "Todos nuestros candidatos, pueden mostrar lo que han hecho y lo que son, y también de lo que quieren para la provincia".



Además, en otro tramo de su discurso, Bordet descartó que en estas elecciones "se juzgue el desempeño del gobierno provincial o de los intendentes" y resaltó que "todas las intendencias peronistas miden bien. Lo cual dice que los compañeros y compañeras, intendentes e intendentas, están haciendo las cosas muy bien".



En esa línea, resaltó que "a donde vamos existe una motivación muy importante" y sostuvo que "en las PASO dimos un proceso de elecciones sumamente necesario" que "lógicamente lleva un tiempo recomponer, pero les puedo asegurar que estamos consolidados", dijo.



"Tenemos una consolidación de ese voto, de ese 43 por ciento, pero también hay otro voto que no nos acompañó, y tenemos que ir a buscarlos, tenemos que llegar a esa otra franja".



Bordet reiteró que "el 23 de octubre comienza otra etapa en la que tenemos que estar todos juntos. Ganando es mucho más fácil, pero si perdemos con mucha más razón tenemos que estar todos juntos para hacer frente a lo que viene", y adelantó que "el Frente Justicialista Somos Entre Ríos no fue creado para una elección, sino que nació para quedarse, y para que en el 2019 seamos una alternativa en nuestras ciudades y en la provincia, independientemente de las candidaturas".