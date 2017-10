Diamante: Trabajadores municipales piden reapertura de paritarias

Los trabajadores municipales de Diamante van por su cuarta semana de retención de servicios en reclamo de reapertura de la paritaria salarial aunque sin respuestas del Ejecutivo. "Hoy el secretario de Gobierno estuvo en los medios diciendo que tienen una propuesta pero no la hacen llegar al gremio", dijo el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem), Carlos Zapata.



Si bien en abril aceptaron un incremento del 20 por ciento en tres tramos, rechazaron la cláusula gatillo por inflación y plantearon en cambio sentarse a discutir nuevamente en agosto un incremento que realmente acerque los niveles salariales a valor de la canasta familiar.



Sin embargo, desde principios de agosto los trabajadores nucleados en el Soem comenzaron presentando notas para pedir una negociación al Ejecutivo encabezado por Lénico Aranda (Cambiemos) aunque un mes después, sin respuesta, comenzaron las medidas de fuerza con una retención de servicios de cuatro horas que la semana pasada se extendió a cinco.



Aunque para principios de esta semana, los trabajadores tenían expectativa en una intermediación de la secretaría de Trabajo provincial, no hubo novedades.



"Hasta el momento no hubo ninguna respuesta. Hoy el secretario de Gobierno (Héctor Baroli) estuvo en los medios diciendo que tienen una propuesta pero no la hacen llegar al gremio, por lo tanto nosotros no tenemos nada para debatir", dijo a esta Agencia el titular del Soem, Carlos Zapata.



"De todos modos mañana estaremos haciendo una nueva asamblea para determinar cómo seguimos con esto", anticipó. (AIM)