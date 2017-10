"Hay una clara discriminación de Cambiemos con nuestra provincia", dijo Bahillo

Salto Grande, Vialidad y Planeamiento

El candidato de Somos Entre Ríos, Juan José Bahillo, presentó un informe donde muestra con cifras la relación real de la Nación con Entre Ríos. En ese marco dijo que "no es un capricho ni un spot, hay una clara discriminación de Cambiemos con nuestra provincia y lo podemos demostrar". Sólo por lo transferido a ANSES la provincia aportó 5646 millones de pesos a la administración nacional en 2016.Bahillo, que encabeza la lista de diputados nacionales por Somos Entre Ríos, dio a conocer una serie de datos económicos que demuestran la evolución de los recursos y envíos desde la Nación. Valiéndose de las comparaciones históricas, el actual diputado provincial concluyó que "hay una profundización de una conducta de Cambiemos de favorecer a los municipios de su signo en detrimento de los justicialistas, eso se observa claramente con el manejo de los ATN, dónde la provincia fue dejada de lado por completo".De acuerdo a la información oficial de "la cuenta presupuestaria la provincia recibió 439,41 millones de pesos por ATN en el año 2014, esa cifra subió a 498,45 millones en 2015 y bajó a 0 (cero pesos) durante el año 2016. En cambio los municipios que habían recibido casi cuatro millones, sumando el 2014 y 2015, recibieron 145.10 millones de la administración de Mauricio Macri durante el año pasado, la mayor parte para municipios de Cambiemos", detalló.En ese sentido, Bahillo manifestó que "hay una grosera manipulación a favor de los municipios que gobierna Cambiemos. A nosotros no nos molesta que se envíe dinero a las municipalidades, pero estamos convencidos que cuando hablamos de defender los intereses de los entrerrianos hablamos de todos y creo que la gestión de Gustavo Bordet lo demuestra permanentemente al mantener un criterio equitativo sobre la inversión pública".El primer candidato de Somos Entre Ríos presentó más datos que "certifican que estamos recibiendo mucho menos de lo que aportamos"; para eso citó la evolución de los recursos de regalías hidroeléctricas que en 2012 sumaron 360 millones de pesos, en 2013 llegaron a 140 millones, en 2014 fueron 175 millones, en 2015 sumaron 81 millones, en 2016 fueron casi 75 millones y al día 2 de octubre de 2017 suman 19,415 millones de pesos.Otro tanto muestra las transferencias a la Dirección Provincial de Vialidad; en 2012 llegaron 433 millones de pesos, en 2013 fueron 354 millones, en 2014 casi 404 millones, en 2015 sumaron 145 millones, en 2016 llegaron 233 millones, pero al 2 de octubre del corriente solo llegaron 75,839 millones de pesos. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios dónde de cifras históricas superiores a 100 millones de pesos, se cayó a 10,7 millones en 9 meses del año 2017.Bahillo señaló "lo nuestro no es un capricho, ni un spot publicitario como pretenden denostar los dirigentes de Cambiemos, es la realidad de una provincia que está siendo postergada por la administración de Mauricio Macri, con su brazo ejecutor en Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Nosotros podemos entender que están en campaña pero no se puede tomar el pelo a los entrerrianos con los títulos de la prensa como en el caso de la Defensa Sur de Concordia", señaló.La manifestación vino a cuento de la promocionada "inauguración de la Defensa Sur de Concordia", promovida por Cambiemos, cuando en realidad se trata de una restauración y puesta en valor luego de una crecida histórica, en la que el agua llegó a los 15,86 metros y se produjeron filtraciones. Cabe citar que la citada defensa fue financiada, construida e inaugurada por la provincia en el año 2005.El candidato de Somos Entre Ríos también ejemplificó con los fondos de ANSES que la provincia está aportando, dijo que "en 2016 nos redujeron 6771,38 millones de pesos y nos enviaron para el déficit de la Caja de Jubilaciones 1125,09 millones, por lo que hay una diferencia de 5646 millones que la provincia aportó al Estado Nacional".Bahillo mencionó "nosotros sostenemos que Entre Ríos aporta más de lo que recibe ya que lo podemos demostrar, se lo estamos diciendo a los entrerrianos pero lo que no escuchamos es la respuesta de los candidatos de Cambiemos; creemos que de eso se trata la elección del 22 de octubre, un país federal más equitativo o la discriminación lisa y llana desde el poder central", finalizó.