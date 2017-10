"Vamos por el camino correcto", dijo Macri en La Paz

"Cambiemos está en marcha"

En la tarde de este miércoles, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri llegó hasta la ciudad entrerriana de La Paz para compartir un acto en el Club Independiente y expresar su apoyo a los candidatos a diputados nacionales de Cambiemos, quienes hicieron uso de la palabra previo a la presentación del mandatario.El acto "en 360" empezó pasadas las 17.15. Al iniciar su discurso, Macri recordó que "es la séptima vez que vengo como Presidente a Entre Ríos", y destacó: "llevamos 20 meses trabajando juntos y claramente quiero decirles que vamos por el camino correcto"."Escucho que los entrerrianos dicen que también quieren ser protagonistas y vamos a poner muestra parte para que Argentina se levante, crezca, sea verdaderamente un país federal y haya posibilidades para todos y en cada rincón del país", indicó el Presidente.Y en tal sentido, agregó que "para que de verdad sea federal y no sea un discursito, tiene que haber trabajo en cada rincón de Entre Ríos y del país, para que sus hijos no se tengan que ir del pueblo. Esa es la Argentina que viene, que crece en cada región y eso lo vamos a hacer, trabajando en equipo diciéndonos la verdad, haciendo obras que empiezan en las fechas prometidas y no son símbolo de corrupción".Por otra parte, Macri destacó que en la localidad de La Paz, "estamos a mitad de camino de las 100 viviendas que prometimos tras la inundaciones y si recorren la provincia ven rutas que se están construyendo y reparando; y muchas obras"."Esto es una realidad, hay máquinas por todos lados que generan trabajo y cuando esas obras se terminen serán para siempre, quiero que cada uno comience ese sueño que tiene de tantos años, que podamos encarar nuestros proyectos y ustedes en el lugar donde nacieron. No es verdad que los argentinos somos parte del problema, somos parte de la solución, necesitamos tomar coraje y decir basta, y demostrar todos los días lo que somos capaces de hacer. Nosotros podemos cambiar la historia", manifestó el Presidente, y teniendo en cuanta su fanatismo por el fútbol no dejó de recordar el partido de ayer, donde la Selección Argentina obtuvo su pasaje al Mundial 2018."Quiero decirles que estoy feliz con lo que nos está pasando, que nuestro país se vuelve a llenar de esperanzas, es nuestra gran oportunidad, lo peor ya pasó; ahora viene menos inflación, menos desigualdad y lo que viene es más crecimiento, más empleo, más inversión, más obras, más educación, más seguridad, mas oportunidad para todos los entrerrianos y todos los argentinos. Y cuanto más nos comprometamos mejor nos va a ir", dijo finalmente Macri tras una nueva visita a la provincia de Entre Ríos."Estamos muy contentos con la venida del Presidente una vez más a Entre Ríos. Cambiemos está en marcha y con mucha fortaleza, con muchas ganas; vamos a convalidar el excelente resultado que tuvimos en las PASO, con la esperanza que después de estos actos vamos a andar mucho mejor", dijo en declaraciones a, candidato a diputado nacional de Cambiemos.Respecto a la marcha de la campaña de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, expresó que "lo más importante es que podamos seguir con el contacto con las personas, hablar con los vecinos, con los entrerrianos, escucharlos y que nos escuchen, fue la base de nuestra campaña para llegar a cada una de las personas". En tal sentido, destacó que la importancia de que Mauricio Macri "recorra el país. Como entrerriano nos gusta mucho que un Presidente ejerza el federalismo".Por otra parte, y consultado sobre los fondos de Salto Grande y la provincialización que impulsa el gobierno provincial, Benedetti indicó que "es tema para hablarlo con mucha serenidad, es una empresa binacional, por lo que invito al Gobernador para después de las elecciones, a una mesa de trabajo para que expongamos todos los temas que hacen al costo de la energía en la provincia de Entre Ríos. Es cierto que tenemos tarifas altas pero esto tiene múltiples factores y hay que considerarlos a todos para que cualquier cosa que hagamos como entrerrianos sea para mejorar, de lo contrario, podría ocurrir que nos cueste más caro el collar que el perro".En tanto que, que integra la lista de candidatos a diputados junto a Benedetti, manifestó que "vamos a seguir caminando, escuchando a la gente que nos habla de sus problemas pero está esperanzada porque ve obras, viviendas. Todos somos ciudadanos con derechos y no tiene que haber ciudadanos de segunda o tercera".La candidata señaló que entre los reclamos de la gente está el tema del avance del narcotráfico. "Durante años no se hizo nada para combatir el narcotráfico y hoy está instalado y tenemos que echarlos a patadas y hay un gran compromiso del gobierno nacional para ello. A la república la construimos entre todos y hay un Presidente que quiere el bienestar de cada entrerriano y cada argentino y necesitamos que la Provincia apoye ese objetivo".