Diputados viajarán a Esquel por la desaparición de Santiago Maldonado

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados viajará este jueves a Esquel, donde se quedará hasta el viernes para reunirse con Gustavo Lleral, el juez que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, con las partes querellantes y con el lonko mapuche Facundo Jones Huala.De acuerdo con lo que publicó el sitio Parlamentario, la visita se programó hace dos semanas sin la presencia del oficialismo, que asistió este martes por primera vez y rechazó la agenda.La titular de la comisión, Victoria Donda, programó para el jueves "reuniones informativas in situ" con las partes querellantes de la causa Maldonado, representantes de comunidades originarias y con el lonko mapuche, quien se encuentra detenido. El viernes se reunirán con Lleral."Hay un nuevo juez y la causa se está reordenando. Nuestra presencia haría más ruido y generaría más confusión en una causa que requiere justamente todo lo contrario", rechazó durante el debate el diputado del PRO, José Luis Patiño.En la vereda de enfrente, el diputado por el FpV-PJ Santiago Igon, autor del proyecto original para que la comisión se constituya en Esquel, expresó que ese acto sería por parte de los diputados "la mejor forma de demostrar que esto no es una cuestión partidaria"."Está claro que el que obstaculiza la causa es el Gobierno, que ha puesto todas las trabas para que esto se esclarezca, con Patricia Bullrich a la cabeza", dijo Pablo López, del Partido Obrero, para defender la iniciativa.En el mismo sentido, Horacio Alonso (Frente Renovador-UNA) consideró que la comisión "debería haber estado antes en Esquel". Además, el Movimiento Evita, Remo Carlotto declaró que "la no concurrencia es una postura política".