Buscan penalizar la tenencia de pornografía infantil

Los proyectos presentados en la comisión que preside el senador Pedro Guastavino, buscan modificar el artículo 128 del Código Penal, que en la actualidad sanciona solamente la producción y la distribución de material pornográfico de menores.



La primera expositora fue la Dra. Daniela Dupuy, titular de la Fiscalía N°12 de Delitos Informáticos de la CABA y destacó que "internacionalmente ya no se discute si la tenencia de pornografía infantil es delito: es delito en la mayoría de los países".



Dupuy enfatizó en la necesidad de que el Congreso ratifique el Convenio de Budapest, sobre cibercriminalidad, que ya cuenta con media sanción del Senado -aprobada en abril pasado- pero todavía no fue tratado en el recinto de Diputados.



Además, profundizó sobre la existencia de un "circuito de la tenencia, el que tiene, el que colecciona, no colecciona nada más, lo tiene para intercambiar, distribuir y comercializar. Y cada vez quiere más imágenes" y agregó que "esto genera una demanda importante, que produce una oferta, y la oferta genera nada más y nada menos que el abuso sexual". "No tenemos la mínima duda de que la tenencia tiene que ser penalizada" concluyó.



Consultado por la prensa, Guastavino expreso que "teníamos asumido el compromiso de avanzar en esta temática extremadamente sensible y hoy tuvimos la posibilidad de escuchar algunas experiencias que realmente duelen. Y el compromiso es ese: avanzar en la modificación del Código Penal para penalizar como corresponde este tipo de cuestiones".



"Esto nos interpela moralmente y desde todo punto de vista y debemos dar una respuesta desde lo legislativo" concluyó Guastavino.



En este sentido, son cinco las iniciativas presentadas en la Cámara Alta, cuyos autores son Julio Cobos y Roberto Basualdo, Juan Manuel Abal Medina, Dalmacio Mera y Sigrid Kunath, y Lucila Crexell.



Participaron de la reunión en el Salón Illia, Roxana Domínguez, madre de una víctima de pornografía infantil y presidenta de la ONG "Mamá en línea", Emiliano Zárate, de la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad y José Pons, integrante del Departamento de Cibercrimen contra la Infancia y la Adolescencia de la Policía de la Ciudad.