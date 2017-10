El 70% de los niños está cubierto por las asignaciones de la ANSES

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, participó de la apertura del V Seminario Internacional de Inversión Social, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF por sus siglas en inglés), en el Salón Gaudí del Hotel NH City & Tower. El objetivo del encuentro, es debatir sobre cómo mejorar la protección y la asignación de recursos para la niñez y la adolescencia.



Basavilbaso estuvo acompañado en el panel por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Sebastián Galiani, y el Representante de UNICEF en la Argentina, Roberto Benes.



Durante la inauguración, el Director Ejecutivo explicó que "la ANSES implementa las políticas que profundizan los ingresos condicionados y no condicionados. Desde el inicio de esta gestión, incrementamos un 25 por ciento la cantidad de niños cubiertos por estas transferencias, lo que implica que un 70 por ciento de los niños argentinos reciben una asignación universal o familiar. La inversión social es prioridad para nuestra gestión y va a representar el 70 por ciento del presupuesto 2018. En los últimos años se amplió la cobertura gracias a dos grandes medidas: la incorporación de 326.453 hijos de monotributistas y la modificación de los topes en las Asignaciones Familiares, que impactó en 1.082.755 nuevos niños".



Asimismo, el titular de la ANSES destacó: "A través de la Asignación Universal por Hijo, el organismo previsional protege a casi 4 millones de chicos, cuyos padres no tienen ingresos formales; con UNICEF encontramos 825 mil casos a los que les correspondía la prestación y no la estaban cobrando. Además, gracias a un trabajo piloto conjunto entre Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos para que el 48 por ciento de las familias no tengan que presentar la Libreta", al tiempo que recordó que "se están brindando créditos ARGENTA con una tasa que es la mitad de la del mercado".



Stanley, por su parte, sostuvo que "la inversión social en la infancia es dar igualdad de oportunidades tanto en el presente como para el futuro. Debe haber un ingreso universal, por eso trabajamos para ampliar y extender las Asignaciones Familiares".



Asimismo, Galiani subrayó que "muchas áreas del Gobierno están enfocadas en reducir la pobreza y gracias a un convenio con UNICEF estamos evaluando el gasto social; esos resultados van a ser muy importantes para saber cómo invertir".



Para cerrar el panel, Benes reconoció "el liderazgo del Gobierno argentino en la importancia que da a la infancia como el liderazgo de América Latina en el mundo; este intercambio se vuelve importante para replicar experiencias en otros lugares".