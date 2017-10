Fondo del conurbano: Gobernador de Mendoza coincidió con la postura entrerriana

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, advirtió que la Corte Suprema "no puede tomar una decisión drástica" por el reclamo de su par María Eugenia Vidal en torno al Fondo del Conurbano.



"No puede tomar una decisión drástica que desfinancie a las provincias", sostuvo Cornejo, quien señaló además que "estamos ante una injusticia que no puede ser arreglada con más injusticia".



Para el gobernador radical, "el congelamiento del fondo fue injusto para Buenos Aires" pero "salir de esa situación sacándole plata al resto de las provincias es tan injusto como lo otro".



"Además, durante mucho tiempo, Buenos Aires ha recibido un montón de fondos extras que, sobre todo en los años de kirchnerismo, fueron derivados a los intendentes, que no hicieron ni cloacas. A su vez, la provincia ha gozado, sobre todo el conurbano, de subsidios a las tarifas muy superiores a los del interior. Esos subsidios siguen vigentes", subrayó.



En declaraciones a un matutino porteño, el gobernador oficialista consideró que si el presidente Mauricio Macri recortara coparticipación a otros distritos para enviar fondos a Buenos Aires "muchas provincias quedarían desfinanciadas".



En ese caso, calculó que "Mendoza volvería a tener déficit por unos 3.000 millones de pesos" y agregó: "Dejaríamos de hacer inversiones y nos concentraríamos sólo en pagar sueldos".



"Yo no doy por sentado que la Corte vaya a actuar así. Pero si ocurre requerirá un gran ajuste de parte de las provincias. La Corte tiene que buscar un equilibrio. No puede tomar una decisión tan drástica que desfinancie a las provincias", puntualizó.