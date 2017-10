FARER volvió a reclamar por el estado de los caminos en la provincia

Al participar en la inauguración de la Expo 2017 de la Sociedad Rural Victoria, el titular de FARER, Raúl Boc hó, inició su discurso saludando a los trabajadores rurales de la provincia en su día. Luego comentó sobre el proceso de plantado y nacimiento de una semilla que se da en pocos días y todos conocen, reflexionado sobre la plantación de un bambú japonés que tras siete años de plantarse una semilla nace la planta y en seis semanas crece treinta metros. En ese tiempo sin visualizar la planta se desarrolla un entramado de raíces que le permite después asegurar el crecimiento. Claro que no es para impacientes, remarcó. En ese marco dijo que se van generando en el país cambios, pero se requiere de todo un tiempo para generar ese entramado que no es perceptible, pero necesario para el desarrollo.



"En el mientras tanto seguimos produciendo, trabajando y sorteando inconvenientes" manifestó el dirigente, recordando que entre las problemáticas que debe enfrentar la gente de campo está el inconveniente de los caminos, ya que existen 14 mil kilómetros de caminos terciarios en gran parte intransitables, algo que no se puede admitir en pleno siglo XXI, ya que en ese ámbito se asienta el 75 por ciento de las escuelas de la provincia. "Tenemos que buscar nuevas herramientas y encontrar soluciones definitivas, entre gobierno y sociedad civil" resaltó, reiterando las alternativas que se manejan como son consorcios viales, limpieza de banquinas, entre otras. También reitero que la alta presión impositiva que se arrastra desde hace años, sumado al alto costo energético que hay en la provincia, generan un escenario que requiere salidas a corto plazo, más allá de cambios profundos a futuro.



Por ultimo recordó que la entidad que preside rechaza todas formas violentas que se puedan generar más si quieren ser usadas como herramientas políticas, a lo que propuso responder con más democracia, república e instituciones.