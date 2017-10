Candidatos a diputados nacionales debatieron de cara al 22 de octubre

Video: Debate de candidatos a diputados por Entre Ríos

"Lo primero que hace el Presidente Macri, al asumir, es "devolverle a las provincias, en una mesa de diálogo, el 15 % que se habían detraído de los fondos de Anses, y que nosotros, como intendentes le habíamos pedido al ex gobernador Urribarri, en repetidas veces, que se presente a la Corte Suprema de Nación, de la misma manera que lo habían hecho Córdoba, Santa Fe y San Luis, que terminaron teniendo un fallo favorable. En 1996 deberíamos haber tenido una nueva Ley de Coparticipación", aseveró el candidato a diputado nacional por Cambiemos. Luego se preguntó: ¿Entre Ríos, necesita más recursos o mejorar la calidad del gasto? Es un tema central para el debate", dijoRespecto del Fondo del Conurbano Bonaerense, el candidato a diputado y actual intendente de Sauce de Luna, dijo: "Fue sancionada durante la presidencia de Menem, la votaron los diputados y senadores del peronismo, para detraernos esos fondos y dárselos a la provincia de Buenos Aires. Los mismos que generaron el problema entregando los fondos para que Nación se los de a la provincia de Buenos Aires, hoy aparecen levantando las banderas del federalismo. Hay que discutir una nueva ley de Coparticipación. Entre Ríos no puede perder ningún recurso. Los entrerrianos nos van a encontrar a los diputados de Cambiemos, defendiendo los intereses de la provincia. Vamos a discutir por más, no por menos. Además, insistimos, la calidad del gasto es fundamental a la hora de hablar de recursos para esta provincia"., durante el debate propiciado por Quién Dice Qué, entendió que "durante mucho tiempo, las provincias le hemos resignado a la Nación, la posibilidad de la recaudación y lo que entra al país en concepto de impuestos"."La coparticipación debe establecerse por ley en Argentina, como lo estableció la cláusula transitoria de nuestra Constitución, que le daba dos años para ponerse de acuerdo a todas las provincias. Eso es posible hacer y lo vamos a impulsar junto a legisladores pro la provincia de Santa Fe, que en todo su arco político, están discutiendo una nueva ley de Coparticipación que haga retroceder a la Nación y le devuelva la autonomía a cada una de las provincias", puso relevancia además.Por su parte,(Somos Entre Ríos), manifestó que al tema de la coparticipación hay que analizarlo "en dos tiempos". Por un lado, dijo, "el urgente, que es la demanda de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional, por el Fondo Bonaerense, en que la Nación hace un ^visto bueno` al planteo de la gobernadora Vidal. No voy a poner en duda la legitimidad del reclamo, pero se le debe buscar otro tipo de solución y no sobre la base de sacarle fondos a las demás provincias. Entendemos que tiene que ser el gobierno nacional el que se ponga al frente de esto, teniendo una mirada integral del asunto". La Ley de Coparticipación debe surgir de "un acuerdo marco de los gobernadores, con el gobierno nacional y en todo caso, el congreso lo debe ratificar o rechazar", consideró.Asimismo dijo que "más allá de los números, hay otra cuestión de fondo a resolver que es defender la autonomía que tiene la provincia, que le queden resortes de autonomía económica y financiera para tener la flexibilidad necesarias para impulsar el desarrollo"., a su turno, aseveró que es necesario "discutir una ley de coparticipación que respete fundamentalmente el federalismo fiscal, es decir, que todas las provincias tengan el mismo acceso a los recursos impositivos que se generan en la Nación. La ley actual dice que las provincias deberíamos recibir el 54 % de recursos coparticipables de la Nación; esto no se cumple. Denunciamos a los gobiernos provinciales que han venido cediendo recursos a través de los pactos fiscales de los años 90 y que se fueron ratificando en los últimos años. Y eso se agrava aún más si vemos la transferencias de responsabilidades que ha hecho la Nación a las provincias y cito el caso de la educación pública, donde se ha transferido responsabilidades sin los recursos necesarios, lo que es una clave para entender la crisis educativa actual"."Este sistema ha generado una fuerte presión fiscal sobre los gobiernos provinciales pero estos han sido cómplices, ya que han pactado, y ahora quieren que a los costos de este sistema de coparticipación lo paguemos los trabajadores, como en el caso, de armonizar la Caja de Jubilaciones, aumentando la edad jubilatoria y quitarnos el 82 % móvil. Creemos que hay que rediscutir la coparticipación y que esto es clave para salir de la crisis fiscal en que nos han metido los gobiernos provinciales y nacionales", opinó.