Ley de Enfermería: ATE espera convocatoria del Senado para tratar el proyecto

Las comisiones de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción y la de Legislación General de la Cámara de Senadores, habían planificado una reunión conjunta para el 28 de septiembre, a fin de analizar el proyecto de Ley de Enfermería. Para ello habían convocado a la Ministra de Salud y a representantes de distintos sectores vinculados con el personal de enfermería. Pero el encuentro se suspendió por problemas de agenda, y hasta el momento no hay novedades respecto a cuándo se concretará.



"Quedaron que a la semana siguiente nos iban a convocar, pero no lo han hecho", dijo el secretario general de ATE, y adelantó que esperan que la invitación llegue esta semana o, a más tardar, la próxima.



"Nos preocupa que lo hagan recién después de las elecciones", expresó. "Si eso sucede, confirma lo que venimos diciendo, que por las elecciones se suspende todo, cuando éste no es un tema electoral", remarcó además y señaló que la iniciativa debe debatirse "sin presiones, con mucha tranquilidad".



De todos modos, aseguró que "ATE tiene el documento elaborado para entregarlo cuando nos convoquen, para comentarlo, defenderlo y expresar por dónde pasarían las modificaciones". En ese sentido indicó que el proyecto fue evaluado por el gremio en un Plenario provincial. "Allí fijamos posición y elaboramos un documento de varios puntos. Tenemos una posición muy clara, muy crítica en algunas cuestiones y en otros temas compartimos", señaló Muntes.



Tras apuntar que harán pública la posición del sindicato una vez que entreguen el documento, Muntes subrayó: "Necesitamos una ley que sea superadora, que sea integral y que sirva y fortalezca a la profesión. Con ésta, lo único que se hace es retroceder, y lo que necesitamos es fortalecer al sector. Necesitamos una ley que hable sobre la calidad de los trabajadores". (APF)