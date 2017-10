Cristina: "Vivir no puede ser solamente trabajar, comer y dormir"

"Quiero un país normal en el que todos y todas vuelvan a sentirse cuidados y respetados, no maltratados. Hay mucho maltrato. No hay derecho a maltratar así a la gente. Respeto, cuidado y buen trato. Es lo que pedimos de los gobernantes hacia todos los argentinos y argentinas", destacó la expresidenta al encabezar un acto de campaña en Malvinas Argentinas.Al cuestionar a quienes desde el oficialismo argumentaban que los empleados medios no podían acceder a un plasma o a un celular nuevo, remarcó: "Yo no quiero ciudadanos de primera o de segunda. Con nosotros todos teníamos los mismos derechos y obligaciones"."Como no te pueden decir que tenés que ganar menos y trabajar más, te dicen que no podes tener un celular o un plasma. Hay mucha gente que por ahí siente culpa porque nunca tuvo eso. Te psicopatean", reprochó.Con encuestas en mano que por ahora no le sonríen, la expresidenta se puso al frente de un raid de actos públicos en el conurbano bonaerense bajo la consigna "un día, un distrito", algo que viene cumpliendo a rajatabla.Tras sus apariciones en Quilmes, Lanús, Avellaneda, La Plata, Ensenada, Esteban Echeverría, Moreno, La Matanza y San Martín, este domingo fue el turno de Malvinas Argentinas, donde fue recibida por su intendente, Leonardo Nardini, en el polideportivo Grand Bourg de dicha localidad.Allí, volvió a advertir sobre las facturas "impagables" de servicios públicos y recordó con nostalgia los días en que las familias podían disfrutar de las compras "quincenales" en supermercados, o tomarse vacaciones para "conocer el mar", sin pensar en que "la plata no alcanza"."Vivir no puede ser solamente trabajar, comer y dormir. Tenemos derecho a que nuestros hijos disfruten, tenemos derecho a ir al cine y después a un restaurante a comer un cacho de pizza o a alguna parrilla en el Tigre", ejemplificó.Cuando el público comenzó a corear el ya clásico himno kirchnerista de "Vamos a volver", la expresidenta puso el freno y aclaró que "no se trata de volver en términos personales ni de fuerza política sino de "volver a una Argentina donde la sociedad sea la que esté representada en el Estado"."Que sea la sociedad la que pueda volver a vivir con la expectativa de que el día de mañana pueda ser mejor que el de ayer", completó.Por otra parte, la jefa de Unidad Ciudadana cuestionó a quienes se oponen a que en la Argentina se indague sobre las responsabilidades en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, y al respecto dijo que "están a un pasito de volver a hablar de campaña antiargentina como cuando pasaba durante la dictadura. Es necesario que el Gobierno vuelve a recuperar la cordura y el prestigio ante los organismos internacionales", concluyó.En otro pasaje, la expresidenta recordó los el aniversario 122 del natalicio del General Juan Domingo Perón y el 50 aniversario de la muerte de Ernesto "Che" Guevara."A 122 años, algunos tenían la fantasía de que el peronismo se iba a acabar y acá estamos parados", lanzó.Sobre el "Che", dijo que pese a los intentos de sus verdugos por desaparecer su restos mortales, "su rostro está en todo el mundo como un ícono a la coherencia de las ideas, de la vida, de la práctica y de la teoría"."Por eso esos símbolos no pueden ser destruidos nunca pese a los necios y mediocres que creen que encarcelando, persiguiendo, asesinando, pueden con las ideas, las convicciones, con la patria y con el pueblo. Necios y mediocres", reafirmó.Por último, volvió a pedir el apoyo a Unidad Ciudadana, y advirtió: "Se vienen muchas cosas si es que no decidimos frenar el ajuste con nuestro voto el 22 de octubre".