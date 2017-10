La alianza ECo+Cambiemos se adjudicaba la victoria en la elección de Corrientes

La alianza ECo (Encuentro por Corrientes)+Cambiemos que lleva como candidatos a gobernador a Gustavo Valdés (UCR) y a vicegobernador a Gustavo Canteros se adjudicó en la noche de este domingo, el triunfo en las elecciones provinciales al publicar en redes sociales una foto de ambos postulantes con la leyenda "Ganó Valdés", aunque hasta el momento no se difundieron datos oficiales del escrutinio.Y los primeros cómputos, al menos, los ubican arriba: cerca de las 21.30, escrutado poco más del 10% de los votos, Cambiemos lidera con más de 52 puntos y el opositor peronista Carlos "Camau" Espínola supera los 46.Desde temprano, el ex medallista olímpico se había mostrado más cauteloso, pero también con aire triunfante. Como Valdés, eligió Twitter para expresarse: "Un camino distinto empieza a ser posible. Gracias a todos los correntinos que fueron a votar. Comienza algo distinto en Corrientes".Sin adjudicarse con todas las letras una victoria, Espínola en su tuit insinuaba que habría ganado. Pero? esta noche en su búnker reinaba el hermetismo. Incluso, allegados al peronista empezaban a admitir que "Valdés arrancó mejor".Algunos dan un paso más y ya hablan de una derrota por 5 puntos en toda la provincia por una mala elección en la capital provincial.Los primeros datos oficiales se conocieron pasadas las 21. Según el boca de urna en el cierre de la elección que le pasaron del comando de campaña de Eco-Cambiemos al Gobierno, la lista de Valdés ganaría por unos 5 puntos de diferencia.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, se preparaban esta noche para viajar a Corrientes.Lo cierto es que las autoridades de mesa se encontraban pasando la hora del cierre contando los votos. Y el recuento arrancó con tensión y expectativa por el resultado supuestamente cerrado.Se cree que habrá que esperar hasta la medianoche al menos para tener tendencia, porque se espera un lento recuento por la paridad y las colectoras, en especial en el interior de la provincia.El oficialismo espera sacar una diferencia considerable en la Capital, con el antecedente a favor de la elección de junio en la que el radical Eduardo Tassano le arrebató el municipio al peronista Fabián Ríos.Podemos Más aspira a revertir ese escenario con la figura de Espínola -ex intendente que ganó sus tres elecciones en el distrito- y a los votos del interior.Espínola no tiene previstas visitas, a la espera del resultado y por la falta de un referente claro a nivel nacional. Durante la campaña buscó tomar distancia de Cristina Kirchner y su compañero de fórmula responde a Sergio Massa.