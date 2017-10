Chemes pidió una reforma impositiva e infraestructura para el campo

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, al dejar inaugurada la 4° edición de la Exposición Rural de Concepción del Uruguay, dijo "que hay tres ejes para darle más arranque al campo" entre los que mencionó "una profunda reforma impositiva, infraestructura y competitividad" con los que, según avizoró, "vamos a lograr eficiencia tranqueras adentro pero hacia afuera también".



Chemes rescató algunas políticas agropecuarias trazadas por el gobierno nacional como la quita gradual de las retenciones y la normalización de la comercialización de granos, y el recupero del mercado internacional de carnes, aunque según advirtió "resta, aún, aliviar la espalda del productor que tributa a la Nación, a la provincia y al municipio y con lo que le queda tiene que ser el motor del país".



"Queremos precios y costos de producción equilibrados y ser competitivos porque eso define el futuro del campo y de buena parte de la economía del país", sintetizó Chemes.



Luego, el dirigente de CRA añadió: "Fuimos los primeros en confiar en este gobierno. Volvimos a arriesgar todo para producir con nuevas reglas y demostramos en números que lo hicimos: reactivamos la industria metal mecánica agrícola, diversificamos la producción y aún con la inundación, vamos rumbo a una buena cosecha".



Chemes dijo que "la competitividad que busca el campo es tranqueras adentro y hacia afuera", y reclamó inversiones de fondo "para que cada productor crezca y no pierda su esfuerzo de tantos años en los malos caminos, los malos precios y la falta de infraestructura porque hoy el avance del productor está atado al clima".



Finalmente, el ruralista volvió a insistir en la necesidad de una definición sobre qué tipo de lechería necesita el país. "Si va a ser sólo de exportación o de consumo interno", apuntó.



Pidió también, "certeza sobre cuál será el futuro de los productores que no pueden esperar hasta que estos cambios lleguen" y aseguró que "cada uno de ellos, es una familia que sueña un futuro de trabajo, y no podemos dejarla a mitad de camino".