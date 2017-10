Guastavino fue citado a declarar como testigo por la denuncia de Nisman

El juez federal Claudio Bonadio citó a ex presidentes de comisiones del Congreso y a exjefes de bloques de Diputados y del Senado para que declaren como testigos en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina de Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.



El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella, conformada por familiares de víctimas del atentado, y emitió las citaciones el martes pasado, según informaron fuentes judiciales.



Las testimoniales comenzarán el martes próximo, fecha para la cual están citados los ex diputados Agustin Rossi (Frente para la Victoria), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO).



Fuentes judiciales especificaron que aquellos dirigentes que sigan ocupando una banca -como el caso de Pinedo, que ahora es senador- podrán brindar testimonio por escrito.



Para el miércoles 10 fueron citados Guillermo Carmona, Diana Conti y Jorge Yoma, y para el día siguiente, Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz y Rubén Giustiniani. La ronda de testimoniales concluirá el viernes, día para el cual están citados Daniel Filmus, Marcelo Fuentes y Pedro Guastavino.



La causa se originó en la denuncia que Nisman presentó cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su casa, en la que acusó a la ex mandataria de promover un pacto con Irán para dotar de impunidad a los ciudadanos de ese país acusados por el atentado a la AMIA.



Según la denuncia de Nisman, detrás de la firma del memorando de entendimiento entre Argentina e Irán se escondía un acuerdo espurio que implicaba la reactivación de las relaciones comerciales entre ambos países y la caída de las alertas rojas de Interpol vinculadas al caso, publicó La Nación.



Hace un mes, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la declaración indagatoria de la ex presidente y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros, y los acusó por "encubrimiento agravado" por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos. Como el memorando impulsado y suscripto por la vía diplomática fue aprobado también por el Congreso, ahora Bonadio citó a los legisladores como testigos. (APF)