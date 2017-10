Candidatos del Frente Justicialista reunieron a militantes en un acto en Paraná

Los candidatos del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, encabezaron este viernes en el Club San Martin de barrio Gazzano de Paraná, un acto político de cara a las legislativas del 22.



El candidato a Diputado Nacional, Juanjo Bahillo, comenzó su discurso con una reflexión: "Antes que nada, déjenme preguntarle a la Ministra de Seguridad ¿dónde está Santiago Maldonado".



Y continuó: "Los diputados de Somos Entre Ríos vamos a trabajar por los entrerrianos para el desarrollo de nuestra provincia. Trabajaremos con un fuerte compromiso junto al gobernador y con otros legisladores en la provincialización de Salto Grande para que paguemos la energía al mismo costo que los ciudadanos de Buenos Aires".



"Queremos que nos dé a los entrerrianos la parte que nos corresponde por lo que aportamos al sistema eléctrico. Nuestra provincia ha sido postergada y queremos ir a trabajar para corregir esa asimetría" dijo.



"Nuestro compromiso es trabajar para que a los entrerrianos no nos quiten un peso de la coparticipación, para que los recursos de Entre Ríos sigan siendo de los entrerrianos" y agregó: "Impediremos el avance de la flexibilización laboral y de la reforma del régimen previsional. En definitiva, queremos ser los diputados de esta provincia y no los diputados del presidente Macri, que sólo lo van a acompañar en todo lo que será pérdidas de derechos, ajustes y retrocesos en términos de calidad de vida. Díganle esto a la gente con total sinceridad".



Momentos antes, Adán Humberto Bahl, abrió el acto agradeciendo la presencia de los militantes y expresó: "Estamos acá para respaldar a nuestros candidatos, para decirles que Paraná los va a ayudar a llegar al Congreso, porque necesitamos que el peronismo se haga escuchar cuando tengan que pelear leyes claves para el país y para la provincia".



Y agregó: "Es mentira que el ajuste y la reforma laboral empezarán el 23 de octubre. El ajuste comenzó en diciembre de 2015. Y también es una mentira la revolución de la alegría; alegría no es desocupación, no es pérdida de derechos, ni es represión; alegría no es tarifazo" y preguntó: "¿Cuántos derechos más vamos a dejar que nos quiten? No permitamos que maltraten a la gente. Salgamos ahora a pelear por lo que creemos que vale la pena, por lo que creemos que es justo".



Otras definiciones de los candidatos presentes en el acto



Mayda Cresto: "Necesitamos de cada militante para llegar a todos los entrerrianos. La gente está preocupada pero en muchos casos no comprende la importancia de estas elecciones. Escuchen y respondan con el corazón. No dejemos que nos dividan. El movimiento es uno solo, somos todos peronistas. Y como entrerrianos también tenemos que estar unidos: estos, y no los que viven afuera, son los candidatos que van a defender a Entre Ríos".





Carolina Gaillard: "Este acto nos da la energía que necesitamos para seguir recorriendo la provincia. Gracias Beto y gracias a todos los dirigentes y militantes de Paraná. Necesitamos esta fuerza para luchar por nuestros derechos. No podemos bajar los brazos. No dejemos que nos de vergüenza lo que somos y lo bueno que hicimos: somos peronistas y luchamos por nuestro pueblo. Salgamos a hablar con la gente. Somos los únicos que podemos parar el ajuste".



Claudia Gieco: "Necesitamos un peronismo unido, como lo está demostrando Paraná acá en este acto. Tenemos que recuperar los municipios y recuperar nuestro país".