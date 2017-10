Cristina convocó a "controlar la suba de precios de alimentos y remedios"

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina de Kirchner, encabezó este viernes un acto en el Club Polideportivo Vecinal Solano, junto a una multitud de vecinos de la localidad de San Francisco Solano, en Quilmes."Está acá la voz de los que piden que nadie les regale nada. Solo piden trabajo. Es lo que está pidiendo el país. Que los salarios vuelvan a estar más altos que la inflación. Que alguien controle o ponga un programa de precios para alimentos y remedios", evaluó la exmandataria."La gente simplemente les pide y reclama trabajo, alimentos y remedios. Cómo puede ser que hayamos retrocedido tanto", sostuvo."El trabajo había dejado de ser un problema de la Argentina. La gente tenía trabajo y no tenía miedo de perderlo. Los abuelos tenían sus remedios y la gente tenía para comprar alimentos y para salir a comer un fin de semana. ¿A qué nos quieren reducir, a esclavos modernos y trabajando por dos pesos?", exclamó.En tanto, de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre, evaluó: "Los aumentos en la luz, el agua y el gas. Es imprescindible poner un freno y revisar el aumento tarifario"."No hay control y la gente se defiende como puede. Ante el aumento constante de alimentos, de remedios, lo que queda es ponerle un freno al gobierno este 22 de octubre. No se le puede dar un cheque en blanco a un gobierno con tan poca sensibilidad", señaló.Además, virtió críticas para la administración de Mauricio Macri y explicitó: "Hay que volver a poner a la sociedad al centro de la política de Estado. Han puesto el Estado en beneficio de sus socios y sus empresas".También, advirtió sobre el endeudamiento externo: "Los argentinos tienen que saber que está endeudando al país de una forma brutal y peligrosa que nos va a llevar a una crisis en un futuro no muy lejano"."Cuando veía a la argentina como el primer país en materia de deuda, los que más se endeudaron, más de 100 mil millones de dólares. ¿Dónde están? Nosotros no nos endeudábamos, pagábamos deuda y ustedes tenían trabajo, remedios. Y ahora que se endeudaron por 100 mil millones ustedes no tienen nada", concluyó.