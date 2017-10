Macri y Obama se reunirán este sábado para jugar al golf

Sociedad Las frases más destacadas de la conferencia de Obama en Córdoba

El presidente Mauricio Macri se reunirá este sábado con el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en un campo de golf en el partido bonaerense de San Miguel, donde no se descarta que ambos compartan un partido de ese deporte.Así lo confirmaron fuentes cercanas al mandatario argentino, que detallaron que Macri recibirá a Obama a las 10 en el Golf Club Buenos Aires, de la localidad de Bella Vista, aunque aclararon que se tratará de un "encuentro privado", sin acceso a la prensa.En tanto, el ex presidente de los Estados Unidos estaría regresando en la noche de este viernes a Buenos Aires, luego de disertar en la provincia de Córdoba en la Convención sobre Economía Verde, y participará de un cóctel que le organiza la familia Werthein en el Palacio Duhau, en Alvear al 1600, de Barrio Norte.En la cena estarán presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y algunos gobernadores, entre ellos, algunos peronistas.