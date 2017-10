Obama: "Somos la última generación que puede hacer algo por el cambio climático"

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama aseguró esta tarde que esta será la "última generación que puede hacer algo por el cambio climático", al hablar en la Cumbre sobre Economía Verde que se realiza en Córdoba.



Obama dijo que trabaja en el cambio climático y alertó que "el planeta se está volviendo cada vez más caluroso".



"Un amigo decía que somos la primera generación en sentir el cambio climático, pero también la última que puede hacer algo al respecto", señaló.

Pidió "diseñar nuevos biocombustibles. Necesitamos emprendedores para vender esas tecnologías, todos estamos en posición de responsabilidad".

"Vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestras decisiones", apuntó Obama ante funcionarios, economistas y empresarios.

Insistió en el rol de los ciudadanos y consideró que "deberán pararse y decir ´esto es importante´".



Llamó a los empresarios a accionar en contra del cambio climático y subrayó que se debe "proteger a las generaciones futuras".

"La lucha en contra del cambio climático no va a ser una clara victoria ahora mismo, va a llevar décadas de trabajo", analizó.

Resaltó, en tanto, que "los más jóvenes comprenden que no es sólo la tarea de los políticos".



Por otra parte, Obama destacó las políticas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri y aseguró estar "impresionado" por "el trabajo que se ha hecho en la Argentina".



"Macri inició esfuerzos para reconectar al país con la comunidad mundial", destacó y resaltó: "Me impresiona mucho el trabajo que se ha hecho en la Argentina".



Al destacar el "crecimiento económico", resaltó que "es vital mantener el liderazgo en la región y en el escenario internacional".



"Vamos a tener que ser socios porque tenemos muchos problemas que afectan a muchos países", consideró, y alertó sobre los efectos del cambio climático.



Así lo sostuvo al participar en la Cumbre de Economía Verde realizada en Córdoba, con organización del gobierno provincial y de la Fundación Advanced Leadership.



En medio de un fuerte operativo de seguridad desde el inicio de la jornada, el exmandatario consideró ante empresarios, funcionarios y economistas que "el cambio climático avanza cada vez más rápido".