El hospital Pascual Palma tiene nuevo director: Asumió Esteban Gonzalo Sartore

El hospital geriátrico Dr. Pascual Palma de la ciudad de Paraná tiene nuevo director. Se trata del médico gerontólogo Esteban Gonzalo Sartore, quien asumió la responsabilidad a partir de un acto encabezado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez.Según lo expresado en la resolución del Ministerio de Salud de Entre Ríos N° 3333, el doctor Sartore se desempeñará como director de Nivel IV del citado nosocomio, luego de la renuncia presentada por la directora saliente Inés Anastasia Malna, quien se reintegrará al cargo de Profesional Asistente.En la oportunidad, la ministra Velázquez, hizo referencia a la importancia de revalorizar los derechos de los adultos mayores de la provincia: "Esto, forma parte de una política que nos ha pedido el gobernador, Gustavo Bordet, para que podamos poner en visibilidad y agenda del Ejecutivo a los adultos mayores, porque cuanto más pasan los años, más tenemos que renovar los derechos. Como Estado, surge un imperativo moral y ético de estar a la altura de las circunstancias con quienes nos han cuidado toda la vida", señaló.Además, la funcionaria destacó: "Debemos seguir humanizando nuestras prácticas, revalidar el compromiso con nuestros adultos mayores, porque el campo de la salud, trabaja para y con el otro. Por esto, impulsamos políticas activas e integradas, con la comunidad, las familias, y el equipo profesional y técnico".Por su parte, Sartore afirmó: "Quiero agradecer por la confianza que han depositado en mí. Sueño con un hospital hacia y para la comunidad. Las instituciones no son de los profesionales, y los pacientes no son de los médicos. Un hospital se saca adelante mancomunadamente, y a partir del trabajo en equipo. Entre todos tenemos que dignificar a los adultos mayores que nos necesitan".Asimismo, el doctor Sartore, se comprometió a trabajar por un hospital de referencia en la provincia: "Apuesto a que vamos a crecer y conformar un gran efector de salud. Porque sabemos que los niños son el futuro, pero no hay que olvidarse que nuestros adultos son el presente", indicó.Es necesario destacar que, el hospital Pascual Palma, que se encuentra en el complejo Escuela Hogar Eva Perón, cuenta con 3 salas de internación según el nivel de complejidad, y 62 camas. Dentro del nosocomio y en el Hogar de Día "Dr. Mario A. Bozzi", inaugurado en 1993 funcionan también distintos servicios: Laboratorio, Kinesiología, Fonoaudiología, Cardiología, Rayos, Alimentación, Cocina y Despensa, Enfermería, Lavadero y Costura, Inventario, Estadística, Servicio Social, Farmacia; Esterilización, Consultorios Externos, Salud Mental, Mantenimiento, Administración y Personal.Además, el hospital, que cuenta con unas 150 personas que trabajan, entre profesionales, técnicos y agentes en general, tiene guardia pasiva las 24 horas y un horario de visita para los familiares de los pacientes desde las 15 y hasta las 17 horas. Actualmente, se encuentran internadas unas 40 personas y participan de forma transitoria más adultos en el hogar de día.Cabe citar que, en la ocasión, estuvieron presentes el secretario de Salud, Mario Imaz; el coordinador general del Ministerio de Salud, Germán Coronel; entre otros integrantes de la cartera sanitaria. También participaron por el Ejecutivo provincial la decana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Estela Gross; el director de Adultos Mayores, Danilo Corona; y el secretario de Deportes, José Gómez.El fin de semana pasado, el hospital sufrió un percance en medio de una fuerte tormenta, debido a la caída de un árbol sobre las instalaciones del hogar de día, afectando estructuralmente al Salón de Usos Múltiples, y los consultorios de Abordaje Familiar y Psicología.En este sentido, Sartore remarcó: "Si bien sucedió este hecho lamentable, nunca dejamos de brindar atención a nuestros pacientes. Cerramos lunes y martes por seguridad, pero enviamos un equipo de enfermeras para curación de pacientes a las casas de cada uno, y viandas con desayunos, almuerzos y meriendas. En tanto, actualmente, estamos trabajando en distintos espacios, refuncionalizando el sector para que todo se desarrolle con normalidad"."Tuve comunicación permanente con la directora general del Primer Nivel de Atención, Norma Hernández, y el director de Salud Mental, Carlos Berbara, quienes estuvieron a disposición por si había que trasladar a algún paciente. Además, se acercó personal del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, y de Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA). Pero en el lugar, no fueron más que daños materiales y en breve comenzaremos las obras para recuperar el edificio de forma total", señaló.El doctor Esteban Sartore realizó sus estudios secundarios en el colegio privado Santa María del Rosario de Paraná, entre 1994 y 1998, y los estudios universitarios en la facultad de Ciencias Médicas dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), recibiéndose de Médico en el año 2008.También, cursó sus estudios y se recibió de Técnico Eviscerador, Promotor de la Salud, y Técnico en Electrocardiografía en la UNR. Entre 2013 y 2015 realizó la especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.Sartore también es docente en la facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), y participó de diferentes instancias de formación, capacitaciones y seminarios relacionados a la medicina en general.