Proponen crear un registro único de subsidios otorgados

El diputado Esteban Vitor (Cambiemos) propuso, a través de un proyecto de ley, crear el Registro Único de asistencias económicas otorgadas (subsidios) que permitirá transparentar y controlar el uso de los fondos públicos destinados a subsidios, ya que hasta la fecha no existe información centralizada sobre el movimiento del Estado con esos recursos.



En su proyecto, que ya tiene estado parlamentario, Vitor advirtió que la no existencia de este Registro posibilita "la realización de múltiples transferencias de recursos a un mismo beneficiario, lo que resulta en el uso no eficiente de recursos escasos". Y, como ejemplo, mostró: "Una persona física mayor de edad podría recibir una beca del Instituto Becario Provincial, una ayuda económica para gastos personales a sola firma y sin informe socio-económico del Ministerio de Gobierno y Justicia, un aporte del Ministerio de Producción para emprendimiento propio o familiar y gestionar ante un hospital provincial ayuda económica para solventar gastos no cubiertos por su obra social y los otorgantes no tomar conocimiento del total de asistencias recibidas".



La propuesta entiende por Asistencias Económicas Otorgadas, a toda transferencia de recursos económicos al sector privado, desde el Gobierno provincial, realizadas con fondos propios y/o provenientes del Gobierno nacional, con obligación o no de reintegro por parte del o los beneficiarios y con obligación o no de rendición por parte del o los beneficiarios.



Las funciones del Registro serán: de creación, mantenimiento y actualización de un registro sobre base informática de asistencias económicas otorgadas a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, empresas privadas, asociaciones cooperativas, personas físicas y/o jurídicas en general; de suministro de información relevante, exacta y completa de manera oportuna, a los organismos requirentes con atribuciones de otorgamiento de beneficios económicos; y de resguardo de información contenida en el registro asegurando su confidencialidad general.



Asimismo, precisa que "toda tramitación que se realice para el otorgamiento de recursos económicos deberá contar, en forma previa a la autorización administrativa de la reserva presupuestaria, con un informe suscripto por el Sr. Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, o quien dicha autoridad designe de manera formal, donde se consignen todas las asistencias económicas recibidas por el potencial beneficiario", especifica el proyecto de ley que deberá tratar la comisión de Hacienda de Diputados.



Vitor fundó la iniciativa en los objetivos de "evitar el otorgamiento de asistencias económicas, con fondos nacionales y/o provinciales, con un mismo fin u objetivo a un mismo beneficiario, se trate de instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, empresas privadas, asociaciones cooperativas, personas físicas y/o jurídicas en general".



Y aseguró que con su proyecto apunta a "un uso racional y eficiente de los recursos destinados al otorgamiento de asistencia económica", así como "contar con una base de datos que permita la aplicación de controles sobre los beneficiarios en general y sobre la efectividad de la aplicación de programas de asistencia para resolver problemas sociales de personas físicas en estado de vulnerabilidad y/o de sectores productivos provinciales".