"Nos asiste la razón", dijo Bordet sobre la provincialización de Salto Grande

Cambios de paradigma

"Respeto las posiciones del gobierno central. Pero nosotros tenemos una postura muy clara y nos asiste la razón.consultado sobre el rechazo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, al proyecto de provincialización de la represa de Salto Grande.", dijo el mandatario a la prensa al visitar el hospital San Roque, donde, en el marco de la Semana de la Integración."En todo el territorio provincial, desde los centros de salud en localidades pequeñas hasta los centros de referenciaal entregar la unidad móvil para el servicio de emergencias 107, acompañado por su esposa, Mariel Ávila, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez., para mejorar no solo la cuestión de infraestructura, sino también el recurso humano que tenemos en salud yAl ser consultado por el trabajo con los servicios de atención, Bordet señaló ay agregó en breve, "se van a retomar las obras en el hospital Bicentenario de Gualeguaychú porque era una asignatura pendiente que teníamos"."Estar en este lugar por la salud de nuestros chicos y hacerlo en un ambiente cálido, con la cultura puesta de manifiesto, prestigia a nuestros hospitales públicos. Por eso queremos agradecerle especialmente a Milo haber venido a Paraná, con su equipo, a dejarnos esta maravillosa obra de arte", afirmó Bordet.Milo Lockett es uno de los artistas plásticos más conocidos de Argentina, célebre por sus obras que remiten a la infancia, llenas de colores y muchas formas. Eso hace de sus cuadros inmediatamente reconocibles y además crea vínculos con los niños."Milo es un artista plástico destacado a nivel internacional y su obra se identifica plenamente con la niñez, y queríamos que en el hospital San Roque, que es de referencia de niños en la provincia, tenga una obra para acercar la cultura a la niñez, a la infancia y a la salud, y de este modo tener una obra que deje esta impronta en este lugar", manifestó Bordet en el lugar.Ávila, por su parte, destacó que la actividad se enmarca en la Semana de la Integración, instituida por el gobierno provincial y que se realizará todos los años la primera semana de octubre, y aseguró que "se trabaja para generar cambios de paradigma, cambios sociales".Agregó que en algunas ocasiones "hay condicionamientos sociales que indican lo que está correcto o no, y a veces se pone un rótulo en nuestros niños para indicar que deben actual de determinada manera. Yo creo que a eso tenemos que tenemos que empezar a cambiarlo". En ese marco recordó que el lema de la Semana de la Integración es Mirame, que me gusta: "Se trata de no tener un rótulo, y de que la sociedad entienda las diferencias".Por otra parte, la ministra de Salud, explicó que se entregó una unidad de traslado de mediana complejidad "que se suma a la plan y estrategia que estamos madurando, para poner en valor la red de emergencia sanitaria de la provincia y estará destinada al 107 de la ciudad de Paraná".Dijo que esta iniciativa "surgió a partir de una necesidad largamente planteada por la comunidad y los trabajadores por lo que merecía hacerse esta entrega, en el marco alusivo a la Semana de la Integración que es donde hemos encuadrado el desarrollo de esta actividad".Se trata de una unidad de mediana complejidad marca Mercedes Benz con respirador de transporte, camillas y dos tubos de oxígeno así como equipamiento médico complementario.Al referirse a la actividad desarrollada por el artista plástico en el lugar, indicó que es "muy importante y simbólica para la comunidad sanitaria, hospital materno infantil San Roque es de referencia provincial y se encuentra con su capacidad resolutiva casi completa lo que demuestra que está trabajando fuerte con todo su equipo"."Hoy se dio ese lugar que casi no tienen los hospitales para recibir a uno de los artistas argentinos más reconocidos que desplegó su arte y creatividad lo cual es muy importante para la salud de esta organización sanitaria, de los trabajadores, de los profesionales, de los pacientes, de las familias que acompañan y de la comunidad en su conjunto tanto de Paraná como de toda la provincia", apuntó.Por último, remarcó que "este proceso se dio con el invalorable apoyo y colaboración del Ministerio de Turismo así como el acompañamiento silencioso que realiza la esposa del gobernador, Mariel Ávila, por poner en valor las instituciones sanitarias".También estuvieron presentes el ministro de Turismo, Adrián Fuertes; la titular del Iprodi, Cristina Ponce; la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, los secretarios de Salud, Mario Imaz, y de Deportes, José Gómez, entre otros funcionarios.