El sector privado se suma a "Mejor Hogar" para llevar gas a todo el país

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; su par de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y representantes de Metrogas, Ecogas, Litoral Gas, GASNEA y Camuzzi firmaron la incorporación de estas distribuidoras al programa "Mejor Hogar Gas", por el cual familias de todo el país pueden conectarse a la red de gas natural a través de un microcrédito de ProCreAr."Este programa es una de las prioridades del presidente Mauricio Macri porque tiene un impacto social y laboral enorme. La inversión del Estado está a través de los caños que llevan gas, pero faltaba darle a la gente la chance de sumarse a las redes", señaló Frigerio durante la reunión en la que también agradeció a las distribuidoras por "el acompañamiento y la respuesta rápida a esta propuesta".En tanto, Aranguren destacó: "El programa Mejor Hogar Gas permitirá que más argentinos decidan conectarse a la red de gas natural, logrando así mejorar la calidad de vida de sus familias y reducir los gastos de las mismas".Por su parte, el director Nacional de Acceso al Financiamiento para la Vivienda, Tomás Bibiloni, recalcó que la firma de este convenio "es el puntapié inicial para un lanzamiento nacional luego de la prueba piloto en la provincia de Buenos Aires"."Ahora estamos sumando a todas las distribuidoras del país. Hoy reciben el subsidio a la garrafa 2,8 millones de personas, que no están conectadas a la red de gas. Si lográramos conectar al 10% de esas personas, un objetivo súper ambicioso, sería un éxito", indicó.Participaron el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr; el presidente del Banco Hipotecario, Eduardo Elztain; y el presidente de Enargas, Daniel Perrone, entre otros.A partir de la firma del convenio, estas distribuidoras se suman a Gas Natural Fenosa y GASNOR, que ya venían participando del programa que permite que la gente acceda a un microcrédito para poder conectarse a la red de gas y dejar de utilizar garrafa, que es incómoda, cara y peligrosa.Estos créditos prevén 60 cuotas fijas que van desde $233 a $492, dependiendo de la cantidad de bocas (se pueden conectar hasta 3: calefón, estufa y cocina). Para ingresar al programa, las familias deben tener un ingreso de $26.580 -ingresos formales o informales- y la vivienda debe estar ubicada sobre la red de distribución de gas.La tasa de interés fija es del 16% y el costo financiero total del préstamo es del 18.32% El plazo es de cinco años, no precancelableActualmente, "Mejor Hogar Gas"se encuentra disponible en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, y en 30 partidos de la provincia de Buenos Aires: La Matanza, San Miguel, Moreno, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Merlo, Tigre, Escobar, Tres de Febrero, San Martín, Pilar, San Fernando, Hurlingham, Zárate, Morón, San Isidro, Las Heras, Luján, General Rodríguez, Ituzaingó, Marcos Paz, Vicente López, Mercedes, Campana, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Suipacha y Carmen de Areco.Quienes quieran inscribirse a "Mejor Hogar/gas" pueden hacerlo en https://www.argentina.gob.ar/mejorhogar/gas