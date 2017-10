Concluye el mandato de Corral en la UCR y empiezan a barajar quién lo sucederá

Tras dos años de gestión, Corral dejará el 20 de diciembre próximo la presidencia del Comité Nacional del centenario partido -aunque en verdad el recambio puede postergarse hasta febrero- y ya comunicó a sus correligionarios que no tiene la voluntad de reelegir.



Así, las negociaciones y rondas de consultas están a la orden del día, con varios nombres que comenzaron a asomar para tomar la posta: en el oficialismo partidario, que busca ratificar la sintonía con la Casa Rosada por dos años más, el nombre que reúne por estas horas mayor consenso es el del actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.



El mendocino no sólo mantiene un buen vínculo directo con el presidente Mauricio Macri sino que no tiene reelección en su provincia: incluso, en una reciente visita del jefe de Estado a Mendoza le dedicó varios elogios al dirigente radical e, incluso, ambos se permitieron jugar ante una pregunta acerca de si podría ser compañero de fórmula del Presidente en 2019.



Puntualmente, Macri dijo que el mandatario local "es de los mejores gobernadores que tiene la Argentina" y Cornejo terció preguntando en voz alta "por qué compañero de fórmula", ante lo cual el Presidente remató: "Me vendría bien así parezco bien alto".



Pero, además de Cornejo, aparecen otros nombres en la rosca radical, como el del diputado cordobés Mario Negri o el del senador formoseño Luis Petcoff Naidenoff, mientras que también se menciona al actual candidato a la Cámara alta por La Rioja y exministro de Defensa Julio Martínez.



Todo dependerá, insistieron las fuentes consultadas por NA, de lograr un "amplio acuerdo" que incluirá las designaciones al frente de los interbloques de Cambiemos en ambas Cámaras del Congreso Nacional.



"Negri es una buena opción, pero dejaría un vacío muy grande en la conducción del interbloque de Diputados", indicaron a NA las fuentes consultadas.



Pero no todo es consenso hacia el interior de la UCR: el legislador porteño Hernán Rossi, que respaldó la candidatura de Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de la apuesta local de la UCR nacional con Elisa Carrió y el oficialismo porteño, ya anunció que buscará competir para ocupar el máximo cargo partidario.



Cuenta para ello con el apoyo de la UCR porteña, el único distrito del país donde no se conformó la alianza Cambiemos, y en particular del histórico dirigente Enrique "Coti" Nosiglia, quien se encuentra distanciado del Gobierno de Macri.



"Estoy trabajando para ser presidente del Comité Nacional. En esta etapa estoy visitando las provincias y a la dirigencia del partido en cada una de ellas consultado y escuchando para construir colectivamente con los delegados el diagnóstico del radicalismo y el rol que debe tener en el próximo mandato", señaló Rossi en diálogo con NA.



El dirigente indicó al respecto que el partido asumió con "gran sentido de responsabilidad el acompañamiento al gobierno nacional, desde el Congreso, las provincias e intendencias" pero advirtió que al radicalismo le faltó "alimentar el músculo partidario que permita que sea más escuchado" y que sus posiciones políticas "sean tenidas en cuenta".



"Ése fue un déficit de nuestro partido más que una falla en la coalición en su conjunto y yo procuro ayudar a reducir ese déficit. Cuento con el apoyo de la conducción de radicalismo porteño y de un conjunto cada vez más importante de delegados del interior del país", agregó.



Finalmente Rossi sostuvo que "la elección del próximo Comité Nacional debería ser lo más amplia y participativa posible" y su presidente tener "disposición de tiempo, capacidad de consulta y construcción de consensos hacia dentro del partido" para "hacer oír al partido en la mesa de gabinete del gobierno nacional".



La inclinación de fuerzas hacia el interior del partido no lo beneficia de cara al próximo Plenario de Delegados al Comité Nacional, aunque se descuenta que habrá negociaciones por los cargos en juego: en la UCR nacional advierten que para ello "primero deberán hacerse cargo de la desastrosa estrategia electoral en la ciudad".