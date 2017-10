Piden a la Nación poner en marcha el monitoreo de aire transfronterizo

Este miércoles, el secretario de Ambiente, Horacio Melo, y el director General de dicho organismo, Roberto Zabala, se reunieron en Gualeguaychú con miembros de Fundavida, del Ateneo Gualeguaychú que pertenece al Foro Ambiental, UNER y Uader para avanzar en el trabajo conjunto iniciado meses atrás para la puesta en funcionamiento del equipo de medición de emisiones gaseosas transfronterizas.En el encuentro las partes acordaron solicitar en conjunto a la Nación la puesta en marcha del equipo de monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras avanzan las gestiones para el traslado del equipo que estaba instalado en Ñandubaysal a la zona de Costa Uruguay Sur.El gobierno provincial, junto con el municipio y las ong's colaboraron activamente con Nación en el monitoreo de aire en Gualeguaychú, pero la dimensión binacional de la problemática exige la acción de los fueros nacionales.El secretario de Ambiente expresó que "el gobierno nacional tiene las competencias del monitoreo de aire transfronterizo por tratarse de un conflicto binacional, no obstante ello, en un marco colaborativo, el año pasado la Secretaría de Ambiente provincial propuso al Ministerio de Ambiente de Nación conformar una comisión interjurisdiccional integrado por Nación, provincia, municipio y ONG's ambientalistas para acompañar el monitoreo y visibilizar los datos que se recaben. También propuso sumar complementariamente al equipo de la CNEA, dos equipos de monitoreo, que la provincia adquirió a partir de un convenio firmado con el gobierno nacional, y ubicarlos en la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos, y el otro como soporte auxiliar en la Escuela el Pericón de Costa Uruguay Sur.Luego expresó que "desde el gobierno provincial acompañamos toda acción vinculada al monitoreo de calidad de aire porque nos preocupa y ocupa la calidad de vida de los vecinos de Gualeguaychú", pero en este sentido "no se trata de sutilezas jurisdiccionales, sino de cauces ineludibles que organizan la responsabilidad del Estado". Asimismo, agregó que más allá del sentir nacional que abraza la causa del pueblo de Gualeguaychú, "los deberes jurisdiccionales existen para potenciar la eficacia del conjunto. Esperamos que el cumplimiento de Nación despeje el camino para dar mejor desarrollo al compromiso de todos".Melo recordó el activo compromiso y colaboración de la Provincia, Municipio y Asamblea para el traslado del Equipo de la CNEA, tal como lo dispuso la Nación.El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2010 instruyó a ambos países sobre la realización de un monitoreo continuo a través de la CARU de la planta industrial UPM ex BOTNIA. Luego los Estados acordaron un Plan de Monitoreo dentro de la industria, en la zona de influencia en el río Uruguay, destacándose la calidad de aire que incide en el Río de Uruguay.Gustavo Rivollier, de Fundavida, valoró la convocatoria y dijo que lo esencial es que "se haya abierto el diálogo con la provincia y poder juntos avanzar y destrabar algunas cuestiones".Dijo que "es elemental que se pongan en funcionamiento los equipos de la CNEA, son esenciales, más allá de los equipos más pequeños que tiene la provincia, porque arrojan datos más sustanciosos Y agregó que "el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación tiene que apresurar la orden para que esos equipos se coloquen"."Apreciamos y valoramos la convocatoria y que sea tenida en cuenta nuestra opinión", expresó finalmente.