Se inscribieron 45.000 jóvenes en dos días para el nuevo Procrear

La línea crediticia de Procrear Ahorro Joven recibió cerca de 45.000 inscripciones y más de 300.000 visitas en sus primeros dos días de funcionamiento, informó el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr.El funcionario, en diálogo con la agencia Télam, indicó que el interés de la franja joven por conseguir un préstamo para la vivienda hizo que la web colapsara en el primer día."Es un tema técnico y se reforzará un server del Ministerio de Interior; se subestimó la capacidad que el sitio iba a tener, pero el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que se podrá administrar la página desde el Arsat, que daría una capacidad mayor", estimó.El funcionario recordó que el sitio funciona las 24 horas del día pero que el horario de atención del call center, (que es el número telefónico 143) al que se acude ante alguna duda para llenar los formularios, es de 9 a 20."A medida que los beneficiarios del Procrear iban escriturando, nos dimos cuenta de que el 45% tenía entre 30 y 35 años, pero había una franja de entre 25 y 35 años, que representaba una importante demanda, y se concluyó que la demanda joven existía pero el principal inconveniente era contar con dinero por anticipado; hubo que generar una modalidad que les permitiera ahorrar", explicó.Kerr agregó que "los bancos no se animaban a prestar tanto pero si cuentan con un depósito de ese joven que tramita el préstamo, se fondean y pueden prestar más".A partir de esta iniciativa, se abre la posibilidad para que jóvenes de 18 y hasta 35 años, que posean ingresos de entre 2 y 4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (17.720 y 35.440 pesos), ya sea a través de un trabajo formal o no registrado, y sin necesidad de contar con ahorro previos, puedan adquirir un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda.Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de noviembre inclusive, y los beneficiarios serán seleccionados por puntaje; las personas con hijos, familiares con algún tipo de discapacidad, o que se hayan anotado en algún llamado anterior, tendrán un mayor puntaje.La nueva línea de Ahorro Joven del Programa de Crédito Argentino (Procrear) está destinada a personas entre los 18 y 35 años que quieran obtener un crédito hipotecario para la compra de su primera vivienda.Los interesados pueden informarse e inscribirse en la página web del ProCrear, www.argentina.gob.ar/procrear. "Es un crédito destinado a generar inclusión financiera, apuntamos a los jóvenes que tienen su primer trabajo, monotributistas o con empleo no registrado, pero que pueden generarse ahorro y mantener la capacidad de pago", concluyó Kerr.