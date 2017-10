La CGT advirtió que si "no prospera" el diálogo, habrá "medidas de protesta"

Pese a ratificar su "postura crítica" sobre el "modelo económico", la conducción de la CGT resaltó que "seguirá adelante con las rondas de negociación" con el Gobierno y advirtió que habrá "medidas de protesta" si no prospera el diálogo, aunque pidió "no poner fechas ni establecer límites"."El Consejo Directivo quedó facultado para tomar las decisiones que sean necesarias tanto en la evolución de las discusiones con el Gobierno, como en cuanto a los diferendos que puedan traer en los temas que fueran planteados por el Poder Ejecutivo", sostuvo el integrante del triunvirato de la central obrera Héctor Daer tras la reunión del Comité Central Confederal.En ese sentido, el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y también miembro de la cúpula de la CGT, Juan Carlos Schmid, remarcó: "Hubo una facultad al Consejo Directivo para llevar adelante medidas de protesta de no prosperar el diálogo, pero es una resolución que va a ir madurando las tratativas que está llevando la CGT. Agradecería que no empecemos a poner fechas o establecer límites".Ante la presencia de 192 delegados, en la reunión del Comité Central Confederal también se autorizó a la cúpula de la central obrera a "seguir adelante con las rondas de discusiones, debates y negociaciones que se están llevando adelante con el Poder Ejecutivo" y "establecer claros límites en varios temas, también en cuestiones temporales, para encontrar resultados a la agenda pendiente que plantea la CGT"."A no aceptar temas que para nosotros son inclaudicables, como la integralidad de los convenios colectivos de trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo, la seguridad social en su conjunto, el modelo sindical; y seguir llevando adelante una postura crítica sobre un modelo económico que permanentemente no da resultados, ha borrado la movilidad social y sigue llevando dificultades a un montón de actividades", indicó el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.A la vez, el secretario general de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, precisó que "terminadas las elecciones, se va a hacer otra reunión" de la central obrera para analizar cómo queda el panorama político y volver a debatir sobre los avances en los diálogos con el Gobierno.Además de los miembros de la CGT, en el Teatro Empire hubo representantes del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) liderados por el jefe del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani; y de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) con el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien celebró que el encuentro se dio "en un marco de unidad de distintos sectores del movimiento obrero".A pesar de que se esperaba que fueran parte del encuentro, finalmente los líderes del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo y Pablo Moyano, no fueron de la partida en el Teatro Empire, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1934, al lado de la sede de La Fraternidad.Consultados sobre esas ausencias, Schmid resaltó que "no hay ninguna duda de que Camioneros ha acompañado orgánicamente esta resolución que ha tomado el Comité Central Confederal".Por otra parte, al referirse puntualmente a la posibilidad de una reforma laboral, el otro integrante del triunvirato, Carlos Acuña, recordó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "dijo que el modelo sindical es éste y que no va a haber ninguna reforma igual que sucedió en Brasil", así como también destacó que "los convenios colectivos no son viejos: se actualizan"."No vamos a permitir que un proceso de formación de trabajadores termine en un mercado laboral de pasantes", advirtió Daer.El secretario general de Sanidad también se expresó sobre el blanqueo laboral que intentará el Gobierno y pidió "compartir la potestad de fiscalizar aquellos nichos de cada una de las actividades que tienen trabajadores en la informalidad"."Nos sentaremos a escuchar y a ver qué de lo que trata de hacer el Ejecutivo congenia con las ideas del movimiento obrero", sintetizó el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios, Armando Cavalieri, respecto de las negociaciones con el Gobierno.