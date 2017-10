Media sanción al proyecto que crea un programa de promoción cultural

Presidida por el vicegobernador Adán Humberto Bahl, se realizó hoy una nueva sesión de la Cámara de Senadores en la que se dio media sanción al proyecto de creación de un Programa de Promoción Cultural. Además, los senadores trataron y dieron media sanción al proyecto de ley por el que la provincia adhiere a la ley de Fomento a las Inversiones. La Cámara Alta también reclamó por la terminación de las obras sobre la ruta nacional 18, mediante un proyecto que tuvo sanción por mayoría. Se pidió además la intervención de la provincia para proteger un yacimiento paleontológico ubicado en el departamento La Paz.







Promoción Cultural





Un proyecto de ley del senador del departamento Colón, Pablo Canali, recibió media sanción. Se trata de la iniciativa que crea el "Programa Provincial de Promoción Cultural, Artística, Deportiva y Desarrollo Científico", que tiene el objetivo de estimular y facilitar el desarrollo de actividades de Responsabilidad Social



Empresaria en esas áreas contenidas.





Al argumentar su proyecto, el senador Canali dijo que "se trata de un programa por el que el Estado puede intervenir en promociones desde la secretaria de Cultura y podrían recibir apoyo de diversos sectores, sean personas físicas o jurídicas, para poder ser llevados adelante".







Las empresas podrían recibir beneficios en descuentos impositivos razonables. "Si logramos que esto sea ley, la provincia tendrá una herramienta muy potente para poder acompañar el deporte, la educación y la investigación", enfatizó.







No a la venta ilegal de fósiles







Los legisladores trataron un proyecto del senador de La Paz, Aldo Ballestena, en el que se manifiesta el rechazo y alarma por la aparición de acciones destinadas a vender por medio de Internet partes de un yacimiento paleontológico que se encuentran en aquel departamento. En este sentido Ballestena pidió que se aplique la ley provincial 9686 y señaló que ha intervenido la Justicia Federal. Fue aprobado sobre tablas y por unanimidad.







Fomento de Inversiones







Se le dio media sanción, por unanimidad, con despacho favorable de la comisión de Producción, al proyecto de ley que adhiere a Entre Ríos al título III, fomento a las inversiones, de la ley nacional 27264.







Se propone que las micro, pequeñas y medianas empresas que realicen inversiones en bienes de capital u obras de infraestructura, en los términos y plazos previstos en la norma nacional, gozarán de estabilidad fiscal en la provincia desde la entrada en vigencia de esta iniciativa, hasta el 31 de diciembre de 2018 en relación a Impuestos sobre los Ingresos Brutos y el impuesto de sellos a los pagarés emitidos para negociar en el mercado de valores.







Reclamo por la terminación de la Ruta Nacional 18







El Cuerpo aprobó un proyecto de Comunicación de los senadores de Villaguay, San Salvador y Concordia, Mario Torres, Lucas Larrarte y Ángel Giano, respectivamente, expresando repudio y preocupación por las manifestaciones del jefe de gabinete de ministros Marcos Peña, en ocasión de informar a los Diputados Nacionales, en las que afirmó que "no es prioridad la finalización de la autovía sobre la nacional 18", que atraviesa Entre Ríos de este a eoste y es estratégica en las comunicaciones regionales.







Cabe mencionar que, en un encuentro realizado en Paraná, del que participó el ministro de transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, le fue planteado el tema por empresarios al funcionario.







El senador Torres explicó que se vio sorprendido ante los dichos de Peña, lo que fue también dicho por Frigerio, ministro del Interior, quien dijo que no hay volumen suficiente de vehículos que justifiquen la inversión. Inmediatamente dio a conocer una serie de estadísticas que sustentan el reclamo entrerriano.







Reveló que el transito medio diario anual es desde 1860 hasta 4050 en cercanías de Villaguay, zona donde se dan de modo recurrente accidentes que con la construcción de la autovía serían evitables. Hubo en 4 años 120 víctimas de diverso grado en accidentes.







Agregó que hay una gran cantidad de vehículos pesados que usan en el tránsito de Brasil a Chile, por lo que se demuestra la importancia de la obra para la consolidación del MERCOSUR. En sus fundamentos rechazó los dichos del intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste, e informó que se ha reclamado medidas mínimas de seguridad a la Dirección Nacional de Vialidad.







También se refirió al tema el Senador Giano, quien sostuvo que "esto es una muestra más de discriminación a la provincia de Entre Ríos". "Lo que es seguro es que en el presupuesto 2018 no está contemplada la obra", puntualizó. "Lamentando la baja incidencia que tiene Entre Ríos en el plan de obra pública, ya que el 60 por ciento del total va para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Capital Federal", remarcó el senador por Concordia.







También hablaron sobre el tema los senadores de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, quien adelantó el rechazo de su Bloque; Lucas Larrarte, de San Salvador, quien relató detalles de la demanda de su cabecera departamental por obras de seguridad y después el Senador Kisser dijo estar obligado a referirse al tema, e hizo una exégesis medida de los términos del proyecto, contextualizando sus posturas políticas, anticipando la posibilidad de gestionar a favor de la terminación de la obra en un futuro mediato.







Temas reservados y aprobados







Posteriormente los senadores trataron y dieron media sanción al proyecto de ley del Senador de Paraná, Raymundo Kisser, por que se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar el ofrecimiento de donación de un inmueble ubicado en el distrito Espinillo, centro rural de población de Espinillo Norte, con el cargo de destinarlo a la sede de la Junta de Gobierno de esa localidad, donde se proyectó la construcción de un salón de uso múltiples, un pozo de agua semi surgente y una sala de primeros auxilios.







Luego se dio sanción definitiva al proyecto de ley que autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a transferir a título de donación gratuita a un grupo de vecinos, un inmueble ubicado en calle Arias Montiel 122 de la capital entrerriana, con lo que se da solución a un inconveniente de vieja data.







El senador Kisser recordó que ese inmueble fue originariamente donado al IAPV para que allí se construyeran viviendas, pero posteriormente los estudios de factibilidad desaconsejaron la consecución. "Esto aconteció hace muchos años y los donantes originales, han pedido la restitución, lo que se hace efectivo con este proyecto que pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación", expresó.







Contra la reforma en Riesgos de Trabajo







Se aprobó una resolución por la que el Senado repudia la resolución 760/17 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, por resultar violatoria de la ley 25.326 y del derecho a la privacidad y al libre ejercicio de la profesión de abogados.







El senador Larrarte explicó que el rechazo a esta resolución será parte del análisis en un Congreso que se va a realizar en Gualeguaychú. Historió el modo en que los trabajadores han recibido o perdido beneficios a lo largo del tiempo.



Cafesg







El Senado también rechazó las declaraciones del diputado provincial Joaquín Lamadrid, en las que sugirió disolver la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.



Sobre el particular habló el senador Giano, recordando las expresiones de dirigentes que se presentan a favor de cerrar un sector del Estado. "Me recuerda a los 90, desfinancian el organismo y después piden que se cierre", afirmó.