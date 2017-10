Bordet: "Hacemos un planteo en un marco de madurez política e institucional"

Política Entre Ríos rechazó planteo de Buenos Aires por los recursos coparticipables

"No estamos para la crítica fácil, sino para aportar. Hacemos un planteo en un marco de madurez política e institucional porque sabemos que Entre Ríos recibe mucho menos de lo que aporta", dijo el gobernador Gustavo Bordet en Gualeguaychú sobre el informe de la consultora Economía y Regiones que revela que Buenos Aires se queda con uno de cada cuatro pesos para obra pública del presupuesto nacional."Venimos haciendo un esfuerzo enorme en Entre Ríos. Hemos logrado reducir en un 40 por ciento del déficit fiscal. Estamos trabajando de manera muy ordenada y transparente con los números de la administración pública", afirmó.Consultado sobre el reclamo de la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia, Bordet insistió en que una quita de coparticipación pondría en riesgo las finanzas de la provincia y volvió a bregar por una solución política al conflicto."Esperamos que el presidente haga una convocatoria a los gobernadores para juntarnos y ponernos de acuerdo en estas cuestiones", dijo el mandatario."Queremos igualdad y equidad porque es cierto que Buenos Aires dejó de percibir los fondos de conurbano porque quedaron congelados desde hace años, pero también no es menos cierto que recibe el doble de subsidios que el resto de las provincias. Queremos encontrar un equilibrio que nos permita ser sustentables como provincia y como gobernador tengo la obligación de hacerlo", manifestó.Bordet desarrolló en la ciudad del sur entrerriano una intensa agenda de trabajo acompañado por el intendente Martín Piaggio, con quien tiene una "excelente relación institucional y política", definió.El gobernador, junto al diputado Juan José Bahillo, la titular del Instituto Becario, Mayda Cresto, la diputada Carolina Gaillard, y la vice presidenta del Becario, Claudia Gieco, entregó más de 2.600 tarjetas becarias a estudiantes de la provincia y elementos educativos, aportes a entidades civiles por 4,5 millones de pesos y a juntas de gobierno por más de 1,2 millones de pesos.También anunció la adjudicación de la obra de acceso a San Antonio, que financiará íntegramente el gobierno provincial, por 170 millones de pesos.Y Bordet le entregó al presidente municipal el proyecto de puesta en valor y restauración de la Casa del poeta Fray Mocho en la que se invertirán casi 4 millones de pesos.El gobernador destacó que "es tiempo de poder trabajar políticas públicas en conjunto, dejar de lado pequeñas diferencias, pensar que podemos tener un gran futuro y que debemos hacerlo entre todos. Tenemos que hacerlo con el gobierno nacional, el provincial, y los municipales, con las juntas de gobierno porque hay elecciones, pero las elecciones pasan".En ese marco convocó a que "trabajemos todos juntos y la provincia con todas las potencialidades que tiene. De nuestra parte hacemos lo que nos toca: trabajar y administrar el dinero de todos los entrerrianos. Y lo hacemos con mucha responsabilidad"."Solamente necesitamos de todos y no sólo me estoy refiriendo a la parte de gobierno. Necesitamos la sociedad civil, necesitamos que haya más asociaciones, más centros de jubilados, más bibliotecas, más clubes porque acá también el Estado va a estar presente para trabajar codo a codo porque es la única forma de que esta provincia, esta linda provincia de Entre Ríos que nos convoca a este futuro de grandeza", destacó."Como habitualmente hacemos en todas las localidades de la provincia, a mí siempre me resulta muy grato venir a Gualeguaychú porque tenemos una relación muy cercana con Juan José Bahillo cuando fuimos intendentes en nuestras respectivas ciudades. Hoy como gobernador con el intendente Martín Piaggio tenemos una excelente relación política y de trabajo que acrecienta estos vínculos que nos permiten llegar con muchas obras para los vecinos de la ciudad", dijo finalmente el mandatario.