La lista Integración de Agmer presentó sus candidatos

El frente Integración por un Agmer de todos lanzó oficialmente su lista que promueve el espacio, encabezada por Marcelo Pagani como candidato a Secretario General, para las próximas elecciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). La propuesta oficialista lleva como candidata a Secretaria Adjunta a Ana Delaloye, oriunda de San Salvador e integrante de Compromiso Docente, y como Secretario Gremial a Guillermo Zampedri, proveniente de Concepción del Uruguay y militante de la Agrupación Paulo Freire.En el acto realizado en el Salón de La Friulana, el candidato a Secretario General manifestó la necesidad de fortalecer la unión de los trabajadores en este contexto político de incertidumbre, y expresó: "Necesitamos mucha perseverancia y decisión, vienen tiempos bravos pero si somos valientes y decididos vamos a lograr los objetivos que nos proponemos. No debemos desunirnos, no debemos dividirnos, no debemos desalentarnos y debemos pelear por más escuela pública, por más derechos y por más sueños cumplidos".Bajo este lema, la lista Integración reafirmó "su compromiso con los trabajadores de la educación y sostuvo su voluntad de continuar el camino recorrido desde 2011, que lleva como banderas la estabilidad y titularidad de los cargos docentes, la defensa de los salarios y la defensa de la Ley de Jubilaciones y el derecho a la vivienda propia de familias docentes".En este sentido, Pagani destacó la labor realizada por sus compañeros a lo largo de seis años de trabajo, especialmente de la conducción actual del Sindicato encabezado por Fabián Peccín, y resaltó el carácter federal de la lista Integración -que abarca 13 departamentos de la provincia- y la profunda renovación en la elección de los candidatos que integran la lista, quienes representan todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario, superior y superior universitario).Por su parte, la candidata a Secretaria Adjunta, Ana Delaloye, distinguió la tarea de todos los miembros de la lista y valoró la convicción con la cual se asume el compromiso diario de la defensa de los derechos de los docentes y la educación pública."Vamos a triunfar y esto con militancia, con mucha fuerza, porque sé que tenemos un equipo muy comprometido en todos los lugares y en todas las seccionales. Estamos luchando cada día más por estabilidad, por más concursos de oposición y nuestra prioridad es escuchar al colectivo docente, ese es el mayor compromiso y nuestra responsabilidad".A su turno, Guillermo Zampedri se dirigió a los presentes para expresar su repudio a la indiferencia frente a las luchas sociales, el desempleo, la concentración de riqueza y el abandono de las consignas de memoria, verdad y justicia en un contexto de "resurgimiento neoliberal". En este sentido, argumentó que la lista Integración es autónoma de los partidos políticos pero no ajena a la realidad argentina."No somos neutrales cuando se trata de disputar la perspectiva de la clase trabajadora a la que pertenecemos, porque es desde ella que exigimos lo que nos corresponde como trabajadores de la educación", señaló el candidato.Los candidatos por la Lista Integración por un Agmer de todos recorrerán la provincia para presentar sus propuestas y dialogar con el colectivo docente.Secretario General: Marcelo Pagani (Colón)Secretaria Adjunta: Ana Delaloye (San Salvador)Secretario Gremial: Guillermo Zampedri (Uruguay)Secretaria de Finanzas: Adriana Rubio (Gualeguay)Secretaria de Educación: Liliana Forastieri (La Paz)Secretario de Prensa: José Manuel Balcala (Paraná)Secretario de DD.HH., Capacitación Sindical y Perfeccionamiento Docente: Mario Bernasconi (Uruguay)Secretaria de Acción Social: Delfina Olivera (Islas del Ibicuy)Secretario de Organización: Alejandro Marcone (Concordia)Secretaria de Jubilados: Tomasa Gómez (Feliciano)Secretaria de Administración y Actas: Leonor Barboza (Victoria)Vocal N°1: Fabián Peccín (Gualeguay)Vocal N°2: Federico Talamo (Uruguay)Vocal N°3: Verónica Veik (Paraná)Vocal N°4: Carina Vergara (Nogoyá)Vocal N°5: Patricia Carboni (Gualeguaychú)