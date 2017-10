Esperan que se convierta en ley la derogación de descuentos a policías retirados

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media, por unanimidad y sobre tablas, al proyecto de ley que propone la restitución del 82% móvil para policías retirados de la Provincia, y que termina con el descuento del 2%. Se espera que la iniciativa sea tratada este martes en la sesión de Senadores.



"Tenemos la palabra de algunos de ellos, con los que hemos mantenido reuniones informales, que se hará efectivo la derogación del Artículo 243 del Reglamento General de Policía, que evitará el descuento del aporte a la Caja de Jubilaciones del 2%", confirmó a El Despertador el programa que se emite por Elonce TV, Rafael Montiel, jubilado retirado de la Policía y uno de los impulsores del reclamo.



"Esta norma regía desde hacía mucho tiempo, incluso esta ley que estaba en vigencia de la Caja es muy antigua, desde los ´90 que estamos sufriendo este descuento, que a la par, es inconstitucional", agregó Mario Cáceres.



"Las tratativas van con vientos muy favorables y creemos que vamos a arribar a buen puerto, estamos muy contentos y satisfechos por toda la Policía en sí, porque todos indistintos del rango que jerarquía, volverán a tomar ese monumento que les corresponde", justificó Montiel.



"En términos económicos, de acuerdo a las jerarquías, los montos son muy distintos; la preocupación gira en torno a los compañeros de menor jerarquía, donde el descuento asciende hasta 500 pesos", comentó el jubilado retirado de la Policía e impulsor del reclamo.



"Son agentes de policía que tienen problemas de salud como toda persona de 70 años, y que le implican un gasto de hasta 1.500 mensuales, incluyendo los descuentos de Iosper. Por lo que si desde los 11.000 pesos que cobran, tienen que gastar 1.500 de medicamentos, sumarle esa misma suma por su esposa, se les están yendo 3.000, sobre sueldos ínfimos", explicó. "Es demasiado dinero y esos 500 pesos son significativos", justificó. Qué dice el proyecto de ley El proyecto aprobado propone derogar el inciso c) del art. 243 Bis de la ley 5.654. Cabe recordar que la ley 8.707 del año 1.992, introduce una serie de modificaciones al Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, y establece en su Artículo 13º la creación de un fondo previsional específico para atender el pago de retiros y pensiones policiales. Precisamente, con esa reforma y a través del inciso C) se establecía como aporte a dicho fondo: el 2 por ciento extraído de los propios haberes de los beneficiarios que había sido instituido en la Ley 7.509 del año 1984".



"La institución de este aporte formalizó la falacia que los retirados de la Policía reciben el 82 por ciento móvil de los activos y en forma sincrónica se les descuenta el 2 por ciento. Por lo tanto, de hecho, no perciben el 82 por ciento móvil de los activos, configurándose la situación de desigualdad frente al resto de beneficiarios del mismo régimen legal". Elonce.com