Recolección de aparatos tecnológicos: Destacan la predisposición de la gente

Dos programas municipales que tienen como eje el cuidado del medio ambiente rápidamente están dando sus frutos. Uno es la tarea de reciclado que se hace en el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y el otro "Hacé tu parte", referido con el acopio y posterior reciclado de papel. Por ello, hoy el Intendente Sergio Varisco encabezó sendas actividades referentes a ambos programas. Primero acudió al centro mencionado ubicado en Churruarín 2.444 y realizó la entrega de artefactos electrónicos reparados a instituciones de bien público y luego se dirigió al Colegio Nuestra Señora del Luján, donde alumnos recolectaron papeles y cartones, logrando llenar dos camiones. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari y la subsecretaria de Ambiente Sustentable, Rosa Hojman.



Varisco se mostró satisfecho por esta respuesta de la ciudadanía en general y de los estudiantes para con ambos programas: "Es un hecho inédito en la ciudad. Fue el 17 de agosto que iniciamos este programa de recepcionar residuos electrónicos como computadores, minicomponentes, televisores, radios, electrodomésticos y hoy podemos entregar a instituciones de la ciudad lo que hemos reciclado acá y que se va aumentar porque estos residuos electrónicos serán llevados a Buenos Aires, como parte del convenio firmado con la Asociación Civil "Centro Basura Cero" y ellos nos enviarán computadoras nuevas. Los artefactos que hoy entregamos fueron reciclados en nuestro centro en Paraná. Con esto estamos de alguna manera cerrando el círculo del tratamiento especial para ciertos residuos; ya estamos haciéndolo con los plásticos, con los papeles y dentro de unos días más estaremos haciendo el anuncio del reciclado de cubiertas que es otro de los problemas de la ciudad. Así damos soluciones a mantener la ciudad más limpia, colaborando con el tema ambiental, pero a su vez avanzamos en lo que nosotros definimos como economía circular, que el reciclaje permite que lo que para muchos ya no tiene valor, para otros sí, y hace que muchos sectores se involucren, como es en el caso de las escuelas".



Rosa Hojman contó que en esta oportunidad fue "parte de nuestro personal que encontraron artefactos que estaban funcionando, pero que simplemente la gente los desechó por obsolescencia. Y estamos entregando elementos recuperados como cinco computadores, nebulizadores, televisores e impresoras que fueron donadas. Como trabajamos con total transparencia, tenemos inventariado tanto lo que se recibe como lo que se dona, con las firmas de las instituciones que fueron beneficiadas, en este caso el Hospital Escuela, Fundación Amigos del Puerto Nuevo, la Casa de la Mujer, Residencia Teresa de Calcuta y la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que trabaja con adultos mayores".



El objetivo de este convenio es propiciar la disposición y recolección diferenciada de los residuos eléctricos y electrónicos, recordando que los mismos no pueden ser desechados en los contenedores urbanos. El espacio funciona con el objetivo de sumar un nuevo servicio a los vecinos de contar con la posibilidad de depositar allí los residuos que luego serán trasladados a Buenos Aires para su reciclado y/o reutilización. Luego son enviados a la planta de tratamiento que tiene Basura Cero en el barrio porteño de Lugano, que luego entregará computadoras al Municipio confeccionadas con estos elementos reciclados.





Hacé tu parte, en escuelas



A su vez, el jefe comunal se dirigió luego al Colegio Nuestra Señora del Luján ya que en poco tiempo y mediante el programa "Hacé tu parte", los alumnos lograron recolectar mucha cantidad de papel y cartón. Allí Varisco felicitó la tarea realizada por los estudiantes que llenaron dos camiones con estos residuos y que a su vez son llevados a Papelera Entre Ríos, dando cumplimiento a este otro programa firmado con esta empresa.



Rosa Hojman destacó "el compromiso que tienen los chicos con esto que emprendimos, de 'Hace tu parte' en las escuela y es que junten papel, cartón de la comunidad educativa de la zona, de los vecinos, y en muy pocos días recolectaron una gran cantidad. Los alumnos del Colegio Luján -en el marco de una intertribus que es una actividad que ellos hacen desde muchos años- tomaron este desafío como forma de competencia. Y estamos más que satisfechos con ellos y vamos a ir visitando otras escuelas porque a los chicos les importa, deja la semilla de la toma de conciencia y de esto no se olvidan más".



Una de las alumnas que participó de la recolección contó la experiencia: "Hace un tiempo venimos juntando papeles de muchos lugares o nos organizábamos y salíamos a recolectar, por casas y negocios". Otro de los alumnos, contó que "por grupos de whatsapp o en la escuela decidimos ir a tal o cual lado para pedir cartones". También son conscientes de la tarea: "Con esto ayudamos al medio ambiente, es una linda experiencia y lo hacemos dentro de la competencia intertribus que tenemos entre 'Churos' y 'Huaynos', donde realizamos competencias culturales, sobre ciencias naturales, sociales, lengua y actividades deportivas".



La campaña "Hacé tu parte" pone el foco en la recolección de papel en desuso, es una iniciativa de la Municipalidad de Paraná impulsada por la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, en alianza estratégica con la empresa local Papelera Entre Ríos SA.



La iniciativa consiste en el compromiso de cinco entidades educativas ?Jauretche, Neuquén, Luján, Maximio Victoria y el Centro Municipal de Perfeccionamiento - que funcionan como centros de recepción de papel de diarios, revistas, cartón y papel blanco de oficinas-. Posteriormente, la totalidad del material es recolectado por el municipio y trasladado luego al predio de Papelera Entre Ríos. A cambio, la empresa entregará directamente a cada institución útiles escolares, elementos deportivos o mobiliarios.



El programa fue lanzado el 12 de septiembre con la presencia del intendente Sergio Varisco, firmándose previamente un convenio de colaboración.



Puntos de recolección de papeles



Los puntos de recepción de papel son Escuela Arturo Jauretche -Complejo J. D. Perón, Carbó y San Martín; Escuela Provincia del Neuquén, Galarza 1599; Colegio Secundario Nuestra Señora de Luján,Pacto Unión Nacional 1050; Escuela Maximio Victoria, Ing. Jozami y Rondeau y Centro Municipal de Capacitación y Perfeccionamiento, Pellegrini 558. El reciclado de papel produce beneficios ambientales, económicos y sociales, teniendo en cuenta que por cada tonelada de papel reciclado 17 árboles dejan de ser talados y se ahorran 2,3 toneladas de dióxido de carbono. Asimismo, la fabricación de nuevo material a partir de papel reciclado supone el ahorro de 70% de energía eléctrica y un 80% de agua.