Se realiza en Plaza Mansilla la Feria de Educación de Entre Ríos

En la Plaza Mansilla dio inicio este lunes, la Feria de Educación de Entre Ríos, con la presencia de más de 1500 alumnos de todos los departamentos entrerrianos quienes exponen sus investigaciones junto a docentes diferentes niveles educativos. La feria continuará hasta el miércoles.La Feria de Educación de Entre Ríos 2017 "profesora Laura Patricia Díaz", se denomina así en homenaje a quien fuera evaluadora y organizadora de las distintas ferias durante años. Este evento es organizado por la coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas, dependiente del Consejo General de Educación (CGE).Al hacer uso de la palabra el vicegobernador, Adán Humberto Bahl, destacó la presencia de los más de mil estudiantes de toda la provincia y valoró el trabajo que hicieron en las aulas. En ese sentido dijo: "Hoy acá, además de ideas, hay un montón de proyectos, hay hermosos trabajos que abarcan las diferentes temáticas de esta feria que demuestran que el trabajo en equipo, con sus compañeros, con sus docentes".Además el vicegobernador agregó: "Veo muchas buenas ideas en esta Feria; pero hay dos que me parece que sobresalen y que nos incluyen a todos: una es la idea de que todos, en Entre Ríos, podemos pensar en cosas nuevas; Y la otra es que, en equipo, podemos llegar mucho más lejos".Para finalizar Bahl resaltó: "Felicito a las maestras, maestros y profesores; a las familias que están seguramente atrás de todos ustedes, ayudando con las maquetas, con los materiales, preparando las meriendas, colaborando con los viajes" y finalizó: "Esta feria es posible porque trabajamos juntos: los estudiantes -que son los que investigaron y crearon- las escuelas, las familias y el gobierno".Mariel Ávila, esposa del Gobernador Gustavo Bordet, y docente de profesión, valoró la iniciativa que se inauguró este lunes por la tarde: "Es una instancia donde docentes y alumnos muestran todo el trabajo del año, de investigación en terreno, de registro; venimos a mostrarlo a nivel provincial. Son chico, de 17 departamentos, de todos los niveles", indicó a"Es muy productivo. Los docentes con su institución, poniéndose la camiseta, compartiendo y nivelando hacia arriba, con este tipo de experiencias", puso relevancia Ávila.Al mismo tiempo, José Luis Panozzo, presidente del Consejo General de Educación CGE, entendió que esta jornada, "es un día de fiesta. La Plaza Mansilla es una vidriera de lo que se hace en educación a nivel provincial, todos los días, desde el nivel inicial hasta el superior, en contexto de encierro, modalidad de jóvenes y adultos, donde además de lo educativo, se establecen lazos de amistad". Exaltó "lo positivo" de que "en un espacio público se puedan dar estas experiencias".La Feria de Educación engloba a todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano, en ese sentido se distingue por su característica inclusiva y su enorme diversidad.Más de 350 proyectos que reflejan el trabajo colectivo y participativo de miles de alumnos y estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior, de la modalidad de Jóvenes y Adultos, incluído el contexto de Educación en Privación de la Libertad, de la modalidad de Técnico Profesional, y de Educación Domiciliaria Hospitalaria.Participan del mega evento de educación más de 1500 alumnos y estudiantes de toda la provincia expondrán proyectos sobre arte, ciencia, tecnología, informática, comunicación, género, literatura, ambiente, deportes, entre otros temas.La propuesta busca impulsar el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes participantes, estudiantes, docentes, asesores científicos, investigadores y público en general con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad en niños, jóvenes y docentes.La escuela Nº 1, Independencia, del departamento Diamante expone sobre el Pre Delta. Trabajaron sobre "el relieve del parque, modificado por la acción erosiva del río Paraná". Los alumnos del quinto grado hicieron una entrevista al guardaparque, que trabaja en el lugar, desde hace 21 años. "Lo interrogamos si lo que está en el parque Pre delta, le servía a los seres humanos, y nos contestó que sí. Le preguntamos que si el relieve se va modificando a causa de la erosión y nos contestó que sí, que se va modificando con el tiempo, a partir de la erosión del río Paraná", detalló a Elonce TV, uno de los niños. Para cuidar ese espacio, "no hay que matar a los animales, no tirar basura al agua, entre otras cosas", aseveró.La Escuela Técnica Nº 18 "General M.N. Savio" de Urdinarrain, está presente también en la muestra que se realiza en Plaza Mansilla. Exponen "un motor que funciona a hidrógeno. A través de una reacción química, disociamos una molécula de agua, dejando por un lado la de oxígeno y por otro, la de hidrógeno. A este último, lo usamos como combustible en el motor y dejamos como residuo en el medio ambiente, el agua puramente reutilizable", aseveró el alumno. Otro de los adolescentes explicó que el proyecto se inició "a partir de nuestra preocupación por la crisis ambiental, que representa una amenaza a nivel mundial". Participaron 23 alumnos de este proyecto.El profesor que acompañó en esta iniciativa, valoró el trabajo de sus alumnos que "han trabajado mucho y en contacto con la realidad", agregando que "ellos están abocados en su perfil electromecánico a un sistema real y cotidiano".