Invierten más de $230 millones en obras para el norte y centro entrerriano

Con inversión de más de 232.193.081 pesos, estas obras beneficiarán a más de 35.000 personas de La Histórica y al engranaje productivo del norte entrerriano. Más de 172 millones de pesos son aportados por el gobierno provincial.



El gobernador, junto a los intendentes de San José de Feliciano, Silvia Moreno, y de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, firmó este lunes los contratos de obra y convenio en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. De esta manera, en Concepción del Uruguay serán más de 400 alumnos los que dispondrán de un edificio nuevo de la Escuela Técnica Nº3 y superarán las 35.000 personas las que se beneficiarán directamente con el Plan Maestro de Agua Potable. En tanto, el norte entrerriano podrá potenciar su engranaje productivo con la ampliación y finalización de la planta de faena y frigorífico Feliciano.



Además de intendentes; estuvieron los ministros de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri; de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay; de la Producción, Carlos Schepens; y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto; el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo; el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana; y legisladores, entre otros



"Estas obras resultan de esfuerzo que hacemos desde el gobierno con fondos propios. Esto desmitifica que toda la obra pública se hace con recursos nacionales. Si hay algo que está realmente activo en la provincia, es el ritmo de obra que hemos impuesto. No sólo en obra pública, sino también en la atención en salud, entre otras cuestiones ", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet.



Destacó además que "todas estas obras que se encaran tienen la reserva presupuestaria correspondiente. En algunos casos, está previsto con financiamiento como es el caso del Plan Maestro y en otros con recursos enteramente provinciales como es el caso del frigorífico. Son las obras que se decidió encarar, empezarlas y terminarlas".



Un gobernador que se preocupa y ocupa



A su turno, la intendenta de Feliciano, Sirvia Moreno, dijo que "es un día muy feliz para los felicianenses, ya que hace rato que estamos gestionando los recursos económicos para finalizar el frigorífico destinado a pequeños animales, que hoy se ha logrado".



"Estas son las cosas que hace rato que el norte necesitaba. Se está viendo que hay un gobernador se preocupa y ocupa del norte entrerriano. Gracias gobernador por concretar estas cosas que a Feliciano le hacen muy bien", remarcó.



"Es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años y hoy se nota el compromiso de nuestro gobernador con el norte entrerriano, con esta obra del frigorífico. Son aproximadamente 8 millones de pesos para finalizar los trabajos que tienen un avance del 93 por ciento, con los equipamientos", insistió Moreno.



Luego aseguró que "esto es un logro importante para el departamento Feliciano, no solamente para la ciudad, sino también para el norte y las localidades vecinas, donde vamos a poder apostar al crecimiento y al desarrollo a través de la faena de pequeños animales".



En cuanto a los tiempos que demandará la obra, dijo que "empezaremos a trabajar en los pliegos para sacar a licitación y seguramente en enero o febrero del año que viene estaremos arrancando con la parte edilicia".



Afirmó que este frigorífico "va a beneficiar a los pequeños y medianos productores, porque no hay un lugar donde faenar porcinos, caprinos y ovinos. En Feliciano en estos últimos años han aumentado mucho las granjas porcinas, lo cual va a permitir generar fuentes de trabajo. En el frigorífico se emplearán cerca de 12 personas, pero dará trabajo en forma indirecta a todo el norte entrerriano".



Destacó además las gestiones que junto al hoy fallecido senador Osvaldo Viano se hicieron para esta obra. "Esto es un homenaje también para él".



Obras muy significativas



Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, agradeció al gobierno porque "se trata de obras muy importantes. Una, la segunda etapa del Plan Maestro de Agua Potable, que para Concepción del Uruguay significa favorecer directamente a 35.000 personas y, teniendo en cuenta que esta ciudad tiene 75.000 habitantes, es un número muy importante. Significa que tendremos la posibilidad de darle más presión a los sectores de agua que no tienen y llevarle agua a algunos sectores que hoy no cuentan".



"Esta obra tiene un costo de cerca de 170 millones de pesos, que se costeará con un crédito que tomó la provincia del Fondo Fiduciario Federal de Infrestructura Regional y para nosotros es muy significativa. Hoy se firmó el contrato y el miércoles se inicia la obra", acotó Lauritto.



Agregó que "los trabajos demandarán aproximadamente dos años de desarrollo y esperemos que en ese tiempo la gente la perciba, porque la verdad es una obra de respeto y dignidad porque todos sabemos lo que significa el agua para cualquier ser humano".



En cuanto a la escuela de Educación Técnica y Formación Profesional, destacó que "esta es la quinta escuela que se está construyendo en Concepción del Uruguay, tres de ellas están habilitadas; la cuarta va a iniciar el ciclo lectivo el año que viene, que es la de Villa de Lomas Sur; y ahora se está por construir en el sector oeste de la ciudad. Es una escuela que tiene un costo de 60 millones de pesos que pagará el gobierno de la nación, a través del Instituto Nacional de Educación Técnica, y va a ser la tercera escuela de este tipo en Concepción del Uruguay, lo cual significa algo muy importante que es el vínculo educación-trabajo y producción".



"Creemos que de aquí tienen que salir personas capacitadas y formadas en oficios, o futuros estudiantes de ingeniería, y lo hacemos en un nuevo sector de la ciudad que se ha construido hacia el oeste, que carece de este tipo de escuelas. También esta obra se comienza a ejecutar el día jueves y tiene 730 días, con un presupuesto de alrededor de 60 millones de pesos", añadió.



Las obras



Con recursos propios, el gobierno provincial destinará 172.393.081 pesos para la ejecución de la obra Plan Maestro de Agua Potable de Concepción del Uruguay y optimización de la red de distribución al invertir 164.932.694 pesos, y serán 7.460.387 pesos los que invertirá para la ampliación y terminación de la planta de faena y frigorífico en San José de Feliciano a partir del convenio rubricado entre el gobierno provincial y la municipalidad.



En tanto, la provincia se ocupó del proyecto del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 3 que dispondrá de dos plantas, un playón deportivo, estacionamiento, taller y salón de usos múltiples. Serán 400 alumnos los que se beneficiarán con esta obra que demandará una inversión de 59,8 millones de pesos.



Esta segunda etapa del Plan Maestro prevé la optimización de la red de distribución y obras conexas. Es decir, refuerzos y válvulas de la red de distribución, la construcción de las cisternas N° 2 y Nº 3 con sus respectivas estaciones de bombeo, adecuando las cañerías y válvulas existentes y reemplazando por nuevas las necesarias, y de la cisterna.



La obra comprende además el reacondicionamiento de la instalación eléctrica del tanque elevado existente, la construcción y puesta en servicio de la Subestación Transformadora Aérea (SETA) de alimentación en B.T. y la construcción de un nuevo depósito de materiales, con una superficie aproximada de 264 m2. Se beneficiará principalmente la zona oeste de la ciudad y es financiado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.