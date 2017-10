Macri: "Debemos dar millones de pasos para llegar a una Argentina sin pobreza"

El presidente Mauricio Macri inauguró el tramo final del viaducto de Puente La Noria, que une la avenida General Paz con la autopista Juan Domingo Perón (ex Camino Negro), en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y destacó que la concreción de esta obra va a generar "alivio y una mejor calidad de vida" para miles de personas.Sostuvo que el ahorro en los tiempos de viaje derivado de la nueva conexión vial repercute "en la actitud de todos los días", porque significa "volver a casa de buen humor, sentir que no te va a tocar ese tapón insoportable" en el tránsito y que se recuperan horas "para compartir en familia"."Y esta vez fue en serio, no fue una promesa más de tantas que se han hecho durante décadas y que nunca terminaron realizándose", destacó respecto del proyecto, que se inició en mayo de 2013, pero que sufrió distintas demoras y parálisis hasta que recobró fuerte impulso con el actual Gobierno a comienzos de 2016.Macri sostuvo que "esto es una esperanza que crece, es algo que se alimenta, y que dice que juntos podemos hacer las cosas que nos proponemos"."Todo eso se ve en cada cosa que estamos haciendo todos los días, porque no hay una decisión mágica, no hay un paso milagroso, hay millones de pasos que tenemos que ir dando todos los días para llegar a ese lugar que queremos, que es una Argentina sin pobreza, sin exclusión", subrayó el Presidente.La obra consistió en la construcción de un viaducto de 800 metros con dos carriles por mano, que cruza el Riachuelo y conecta de manera directa la General Paz con la autopista que va hacia Lomas de Zamora, por encima de la rotonda ubicada frente a Puente La Noria, del lado de la provincia.Antes de que se realizara esta infraestructura el intenso tránsito en la zona convergía inevitablemente en esa rotonda, lo que provocaba serios embotellamientos en las horas pico.El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que "esta es una obra que el Gobierno prometió y se cumplió, como todas".Subrayó que "es una muestra de lo que se puede hacer cuando el Gobierno de la Nación, la Provincia, la Ciudad y los municipios trabajamos como un solo equipo con todos los argentinos".A su turno, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal recordó que "cuando llegamos (el desarrollo de la obra) estaba al nueve por ciento y hoy se termina en los plazos que el Gobierno nacional se comprometió".Remarcó que el cumplimiento de la palabra empeñada "es muy importante para que todos recuperemos la confianza".Afirmó que "esto es resultado de una generación que no tiene edad, que va desde los más chiquitos hasta los de 80 años, y que cree en una manera distinta de hacer las cosas"."Gracias, señor Presidente una vez más por acordarse de la provincia de Buenos Aires, por demostrar que se puede y que la esperanza se sostiene", sostuvo la gobernadora.Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que la obra requirió una inversión de 1.300 millones de pesos."La financió y la ejecutó el Gobierno nacional, a través de Vialidad, que tiene obras a lo largo y a lo ancho de todo el país, usando los recursos como nunca se usaron", indicó en declaraciones a la prensa."Tengan en cuenta que estamos haciendo obras, muchas de ellas, a la mitad del precio que se estaban haciendo en el Gobierno anterior, con licitaciones transparentes, con altísimo nivel de competencia y cumpliendo los plazos", afirmó.Dijo que con ese objetivo "se trabaja de noche y los fines de semana, porque hoy las obras se siguen y, en el caso de que no se cumplan los plazos o los objetivos, tienen multas".El ministro puntualizó en ese sentido "el récord de asfalto vial que hemos tenido en agosto de este año, que fue el mayor de la historia, lo que refleja la cantidad de obras que hay en las rutas del país".