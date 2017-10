Invierten mil millones de pesos en obras viales para el departamento Paraná

Acceso Sur

Trabajos Acceso Norte

El gobierno provincial lleva adelante mejoras de infraestructura vial a los efectos de aumentar la seguridad en rutas y accesos a la ciudad de Paraná y rutas importantes de Paraná campaña.Así es como se construye la autovía del Acceso Sur entre Paraná y Oro Verde, financiada a través de un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) por un monto superior a los 370 millones pesos.Además, a través de uno de los convenios que aún se encuentran vigentes con Nación, avanza el segundo tramo de la autovía del Acceso Norte a la capital entrerriana con una inversión de más de 471 millones de pesos.Así también, se trabaja sobre la ex ruta nacional Nº131 que comunica un importante sector productivo del departamento. Finalizada la obra de asfaltado del tramo entre Tezanos Pinto y Villa Fontana, se ejecuta como ampliación de la misma, una rehabilitación con bacheo y carpeta del tramo restante hacia Gobernador Etchevehere, Racedo y Crespo. Estas nuevas tareas significan una inversión adicional de más de 14 millones de pesos.Cabe señalar, que para ese mismo trazado productivo, se encuentra en comisión de estudio para ser adjudicada, la obra de asfaltado del tramo entre Oro Verde y Tezanos Pinto. En ese caso el presupuesto oficial supera los 83 millones de pesos y permitiría unir con pavimento la totalidad de la ruta.También está pronta a concluir la repavimentación de la RPNº32 entre María Grande y la Ruta Nacional Nº18, financiada a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).En cuanto al avance de las tareas de construcción de la autovía desde Oro Verde a Paraná sobre la ruta provincial Nº 11, la misma supera el 30 por ciento y continúa de acuerdo a lo previsto en el plan de obra, ya que finalizó la repavimentación y señalización del tramo entre la rotonda ubicada de la escuela Alberdi y el nuevo puente sobre Arroyo Salto, como también las mejoras previstas en barrio El Triangular, en inmediaciones al Centro de Medicina Nuclear.Por estos días, las tareas se concentran por un lado en la zona urbana de la Ciudad Universitaria, donde se avanza en el ensanche y construcción de una calle colectora. Sobre 500 metros se está trabajando en la construcción de cordones cuneta, base negra y base calcárea.El otro frente se ubica en el ingreso a Paraná, en cercanías a la intersección de Avenida de las Américas y Crisólogo Larralde. Allí se trabaja en la construcción de una colectora en el ala derecha, en el sentido Paraná ? Oro Verde, y se realizan tareas de entubamiento.En cuanto al tramo de la ruta provincial 11 entre la rotonda de Alberdi y el Arroyo Salto, se terminaron los trabajos de rehabilitación que comprendieron el bacheo, repavimentación, colocación de barandas, construcción de dársenas y señalización horizontal.La futura vía de comunicación entre Oro Verde y la capital de la provincia contribuirá a descongestionar el tránsito y aumentar la seguridad vial. Este último aspecto se complementa con la rehabilitación de la ruta provincial Nº11 desde Arroyo Salto hasta el acceso a Diamante, que contempla la construcción de terceros carriles.La construcción del segundo tramo de la autovía del Acceso Norte a Paraná desde Gobernador Maya hasta el rulo de acceso a la ruta nacional Nº 12 presenta un avance del 73 por ciento.Entre las tareas, se destaca la colocación de base negra a la altura del Parque Botánico hasta la zona de arroyo Las Tunas. Sobre algunos sectores ya se colocó su respectiva carpeta asfáltica.En cuanto a los retornos programados para ambas manos, se construyeron dos. Uno de ingreso a Paraná y otro de egreso a la altura del arroyo Las Tunas, donde se terminó con la colocación de base negra de ambos lados y uno de ellos ya cuenta con el pavimento.En tanto, desde el puente a la altura de las vías del ferrocarril y hasta su intersección con la ruta nacional Nº 12, se colocaron 700 metros aproximados de carpeta asfáltica. También, se trabaja en las ramas de acceso a Colonia Avellaneda con la colocación de base calcárea.Por otro lado, en diferentes tramos, se colocarán barreras de hormigón del tipo New Jersey, para separar ambas calzadas. El objetivo de estas es evitar el cruce de peatones en lugares no permitidos y de esa manera brindar mayor seguridad.Desde la repartición vial provincial, solicitan circular con precaución en zona de obras y respetar las indicaciones de banderilleros y cartelerías.