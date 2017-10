Maldonado: "Deseo que sea la última marcha y que la próxima aparezca Santiago"

Gente pacífica

Hace 2 meses que el joven artesano no aparece. Su hermano y organizaciones de DDHH reclamaron por la aparición con vida de Santiago. Optimismo por la salida del juez Otranto.Sergio Maldonado expresó hoy su deseo de que la de hoy sea la última marcha y que su hermano Santiago aparezca con vida, al ingresar en la Plaza de Mayo, donde en breve pronunciará un mensaje ante la multitud allí reunida para sumar su voz a la de la familia en el reclamo de aparición con vida del joven desaparecido el 1 de agosto en el Pu Lof Resistencia de Cushamen, en Chubut."Ojalá esta sea la última vez que estemos solos, que aparezca Santiago con vida", dijo Sergio Maldonado a la prensa cuando ingresaba en la Plaza de Mayo, donde desde el mediodía comenzaron a llegar diferentes columnas representativas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y gremiales.En una carta dirigida a su hermano, Sergio manifestó su desconsuelo por no poder tomar el lugar de su hermano, la angustia de la espera de su madre y le dijo: "donde estés, quiero que sepas que te quiero".Al ser consultado luego por la prensa sobre el nuevo juez que se hizo cargo de la causa que investiga la desaparición de su hermano, Sergio afirmó que tenía "todas las expectativas". "Yo me tengo que ilusionar con eso", dijo Sergio, que agregó que con el juez Gustavo Lleral (de Rawson) habló por teléfono, y adelantó que el martes viajará a Esquel para encontrarse con el magistrado.Sergio Maldonado dejó claro que la gente que se acercó a la Plaza para participar del reclamo de aparición con vida de Santiago, era "gente pacífica" que estaba "pidiendo por el derecho a la vida".Respecto a los incidentes de la marcha pasada, del 1° de septiembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, Sergio dijo que "quedó demostrado que estaba armado" y que, incluso, se sabía "de donde venía".Por su parte, Germán, otro de los hermanos de Santiago, dio un discurso muy crítico sobre el rol de los medios y solicitó la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.En este marco, adelantó que el martes viajará a Esquel para encontrarse con el magistrado, y relató que en la charla que mantuvieron por teléfono hablaron "desde la parte humana, y no de la causa".Dijo que le transmitió también en esa conversación que "respetaba sus tiempos" y que lo iba a "acompañar".Finalmente, al ser consultado si se reuniría con el presidente Mauricio Macri, afirmó que lo haría si fuera para que le entregue a Santiago con vida."Si es para entregarme a Santiago, con todo gusto me reuniría" con el Presidente, dijo.