Bordet: "La salud, la educación, la niñez y el trabajo no admiten divisiones"

Una sociedad mejor

Educación, trabajo, niñez y salud

Estado y sociedad civil

"La clave para tener éxito en las políticas públicas que nos fijamos, es atender el tejido social y trabajar fuertemente con políticas universales que tiendan a ver el todo en un problema", expresó el gobernador Gustavo Bordet al cerrar el XVI Congreso Nacional sobre valores, pensamiento crítico y tejido social organizado por Asociación Cristina de Jóvenes de la República Argentina."Nuestras sociedad, nuestro país ha avanzado y avanza mucho. Hay derechos que se establecieron y que hoy resulta inaceptable vivir sin ellos, son cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de la niñez, los abusos, la violencia de género. De eso casi no se hablaba hace algunas décadas, y no era que no existían. Lo que era peor, se toleraban o se aceptaban", afirmó Bordet.Aseguró que "hay cuestiones que no admiten divisiones. Nadie puede tener posiciones encontradas con salud, educación, niñez y trabajo. Son cosas que atraviesan a todos por igual, independientemente del pensamiento, del partido político, del sector y segmento social que se pueda pertenecer. Este es el gran punto de encuentro que tenemos que tener todos los argentinos para poder empezar a transitar a una sociedad mejor", concluyó.El mandatario entrerriano, junto al titular de la Asociación Cristina de Jóvenes, Eduardo Ibichian, y la presidenta de la Academia Nacional de Educación, Beatriz Balian, dijo en la sede la UCA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tener "esperanza que en nuestro país podremos vivir en una sociedad cada vez mejor"."Esto depende en gran medida de quienes tenemos responsabilidades de gobierno, pero también de la sociedad civil, de cómo se articula, de cómo se generan estas políticas públicas de encuentros, de fijarnos objetivos y metas comunes", aseguró."Estar presente en este Congreso, debatiendo y analizando, resulta importante para las decisiones que tenemos que tomar. Es un aporte importante para nutrirnos de los elementos a la hora de aprender de la problemática que se nos presenta", señaló. Insistió luego que "resulta imperioso trabajar en niñez y tener las posibilidad de que puedan crecer y desarrollarse con la plenitud de sus aptitudes. Este es el gran desafío que tenemos".Se refirió a los juzgados de familia al definir como "interesante el crecimiento que han tenido estos juzgados en la provincia de Entre Ríos. Antes prácticamente no existían, y hoy cada ciudad demanda un juzgado de familia para atender casos de niñez, casos de violencia de género, entre otros"."Entendemos que en una sociedad donde cada vez avanzamos hacia el conocimiento, la educación es un lugar central en una tarea de gobierno porque si logramos tener una educación de excelencia, tendremos nuestros pueblos en condiciones de acceder a los lugares de trabajo mejor remunerados en el futuro. Por eso se relaciona educación con trabajo", remarcó el mandatario.Hizo mención luego a la relación de la educación con la salud y la niñez. En ese sentido, Bordet aseguró que "tienen que ver con la inclusión social porque la familia que no tiene la posibilidad de tener una alimentación adecuada y los controles sanitarios necesarios durante esta época que es clave para el desarrollo, indefectiblemente no podrán acceder a la educación porque no existirán las condiciones objetivas para ello", analizó."Cuando hablamos de la interrelación de estos conceptos es inevitable vincularlo con el desarrollo. Desarrollo que en gestiones de gobierno siempre se piensa en lo macro, en lo económico, pero en realidad el desarrollo es el conjunto de una sociedad, el como una sociedad avanza y se posiciona frente a los nuevos desafíos. No hay desarrollo económico si no hay desarrollo humano", concluyó.Desde la Asociación Cristina de Jóvenes de la República Argentina se sostiene que Entre Ríos es un ejemplo de cómo se debe llevar adelante una tarea, tratando con todos los sectores de la sociedad e incluyendo básicamente a las organizaciones de la sociedad civil.El secretario general de esta entidad, Norberto Rodríguez, aseguró que "siempre hemos recibido el apoyo y el estímulo de Bordet como intendente y ahora como gobernador. Esto para nosotros es muy importante porque la única manera de generar programas que sirvan a la comunidad cuando se articula también con el Estado. En este caso, la provincia de Entre Ríos es un ejemplo", insistió."La Asociación Cristiana de Jóvenes tiene una sede en Entre Ríos con base en Concordia, y no tiene ningún afán de lucro, sino que apuntamos a la posibilidad de desarrollarse para servir la comunidad local. Quería destacarlo porque es un gesto de lo que no abundan. Debieran abundar, pero en el caso del contador Bordet ha sido claro", remarcó.El XVI Congreso Nacional sobre Valores, pensamiento crítico y tejido social, tuvo cuatro ejes claves en los temas de educación, niñez, salud y trabajo. Todo ello vinculado a la generación de políticas de Estado, basadas fundamentalmente en la inclusión.Participaron jóvenes y adultos provenientes de instituciones públicas y privadas, universidades, empresas, colegios profesionales, cámaras empresariales, iglesias y movimientos ecuménicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos del Estado.La Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA es una institución de la sociedad civil creada en Europa a mediados del Siglo XIX. Tiene 58 millones de miembros en 130 países. La sigla YMCA simplifica la Young Men's Christian Association. Se estableció en el nuestro en 1902 donde agrupa más de 21.000 personas entre líderes, voluntarios, asociados, estudiantes, participantes de actividades y equipo profesional.