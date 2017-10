Entregaron herramientas de trabajo a 16 emprendedores de Tabossi

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informó que continúa acompañando a emprendedores de la economía social en todo el territorio, fortaleciendo sus proyectos productivos para mejorar su calidad de vida. En esta oportunidad, la cartera de desarrollo entregó días pasados herramientas a 16 emprendedores de la localidad de Tabossi, por más de 190 mil pesos.En su política de acercar los programas al territorio, el Ministerio de Desarrollo Social prosigue realizando acciones en materia de economía social. En ese marco, hace unos días 16 emprendedores de Tabossi recibieron numerosas herramientas para fortalecer tecnológicamente sus proyectos productivos, gestionados a través del programa de Incorporación de Tecnología.El acto de entrega, realizado en el Centro de Jubilados de la localidad, contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, quien sostuvo que "estamos acompañando a los emprendedores a crecer, a fortalecer sus proyectos para mejorar su calidad de vida, fortaleciendo el tejido social". Además, resaltó el acompañamiento que realiza el gobierno provincial a la economía social: "nosotros creemos en el emprendedurismo, en los saberes y habilidades de cada uno, creemos en las capacidades que tienen los emprendedores, de levantarse todos los días para forjar un presente y un mañana mejor para ellos, sus hijos y su comunidad".Orlado Ginder fue uno de los emprendedores de esa ciudad al que se le adjudicó una amasadora/mezcladora de carne. El hombre tiene un emprendimiento de chacinados y comentó que "durante 25 años tuve una carnicería, luego la dejé; pero hace un año lo reinicié, ya que estaba con problemas económicos, pero me faltaban las herramientas." En ese sentido, Orlando sostuvo: "tuve la suerte de que me dieran esta herramienta, ahora hay que trabajar". El señor, oriundo de Tabossi, cuenta que en el emprendimiento trabaja en conjunto con su mujer, y que a veces lo ayuda su hijo.Acerca de la amasadora de carne que recibió, Rolando comentó cómo va ayudarlo en la producción: "esta herramienta me va a permitir hacer las cosas mejor, porque el amasijo es la base principal del salame y del chorizo, y quizás cuando uno lo hace a mano comete errores que se ven en el producto"?.El emprendedor comentó: "tengo todo el equipamiento nuevo: la embutidora, la picadora de carne, y otros elementos, y ahora con esto que me dieron estoy completo". Rolando finalmente dijo: "Estoy muy agradecido por lo que me brinda el ministerio de desarrollo social".Por otro lado, Néstor Landra, Presidente Municipal de Tabossi, resaltó la labor que viene desarrollando la ministra junto a su equipo en el municipio: "estamos llevando adelante muchos programas del ministerio como Incorporación de Tecnología, Microcréditos, Poder Popular, Crecer, entre otros."Gloria Ester Rossi tiene un taller de costura desde 2011, cuando inicio su emprendimiento con una máquina a pedal. Por problemas de salud, debió abandonar el manejo del pedal, por ese motivo debió comprar una máquina eléctrica, la cual se le rompió hace un año, siendo costoso el arreglo. "Hoy la ministra me ha entregado una máquina de coser nueva y más completa que la que tenía. Ahora también puedo colocar broches para aquellas personas que no quieren camperas con cierre".Gloria trabaja todos los días en su taller confeccionando vestidos, corbatas y otras cosas, pero fundamentalmente realizando arreglos de costura. Para potenciar su emprendimiento, la cartera de desarrollo le otorgó una máquina de coser Overlock Familiar. "En un principio no creí que me iban a entregar una máquina de coser, pero cuando me llamaron para decirme que la iba a recibir me puse muy contenta", expresó la mujer. "Así como yo, hay muchos emprendedores que necesitan ayuda, es por eso que agradezco a la señora Stratta y a su equipo".A través del programa de Incorporación de Tecnología decenas de emprendedores de la economía social que trabajan en el territorio, como Orlando y Gloria, recibieron diferentes máquinas y herramientas, para mejorar cualitativa y cuantitativamente sus proyectos productivos.Para más información sobre esta política que promueve el gobierno provincial, se puede ingresar a la página web de la cartera de desarrollo social http://www.desarrollosocial.entrerios.gov.ar/