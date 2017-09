Revocan prisión domiciliaria a Sala: su defensa apelará

La Cámara de Apelaciones de Jujuy notificó a la defensa de la líder de la Tupac Amaru la resolución según la cual "revoca in totum la prisión domiciliaria" dictada por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos y dispone el reingreso a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero.



La decisión de la Cámara ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había recomendado la prisión domiciliaria para la dirigente, indicaron fuentes de su entorno a NA.



La defensa informó que "no se debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados recurrirán la medida que, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada".



"Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH", señaló la Tupac Amaru en un comunicado.



La defensa fue notificada recién este viernes a las 19:00 y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.